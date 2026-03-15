بينما تواجه الحواضر العالمية اليوم التحديات المناخية وضغوط النمو السكاني المتسارع، لم تعد الحلول الهندسية التقليدية كافية لردم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. حيث انتقل مفهوم المدينة الذكية من مجرد أعمدة إنارة موفرة أو شبكات إنترنت مجانية، إلى مفهوم المدينة الحيوية التي تدار بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي كجهاز عصبي لا ينام.

في ذات الوقت، ظل الهدر هو الثقب الأسود في ميزانيات المدن لعقود طويلة، حيث يُفقد ما يصل إلى 40% من الطاقة المنتجة نتيجة سوء التخطيط أو تقادم الشبكات. لكن الثورة الحقيقية تكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل هذه المدن من كيانات جامدة تعمل بجداول زمنية ثابتة، إلى كيانات تفاعلية تتنبأ بالاحتياج قبل وقوعه عبر تقنيات التوأمة الرقمية (Digital Twins).

فقد استطاع الذكاء الاصطناعي سد هذه الثغرات عبر 3 محاور رئيسية، وهي الإدراك اللحظي للبيانات، والتنبؤ السلوكي لأنماط الاستهلاك، والإدارة اللامركزية للطاقة. وهذا التحول لم يقلل التكاليف فحسب، بل أعاد صياغة مفهوم "الاستدامة الرقمية"، حيث أصبحت البيانات هي الوقود الجديد الذي يمنع الهدر ويحمي الكوكب.

النماذج العالمية الثلاثة.. ريادة الخوارزميات في الواقع

1. سنغافورة: "مختبر التبريد العالمي"

في بيئة مدارية تستهلك فيها أنظمة التكييف أكثر من 60% من طاقة المباني، تمثل سنغافورة النموذج الأبرز عالميا. حيث اعتمدت منطقة "بونغول" الرقمية (Punggol Digital District) نظام ذكاء اصطناعي يحلل بيانات الطقس اللحظية، وحركة الشمس، وكثافة الوجود البشري داخل الغرف.

وكانت النتيجة بحسب تقرير هيئة تطوير المعلومات والاتصالات (IMDA) لهذا العام، هي نجاح النظام في خفض استهلاك طاقة التبريد بنسبة 52%، عبر منع "التبريد الفائض" وإيقاف الهدر في المساحات غير المشغولة.

إعلان

2. كوبنهاغن: التنبؤ بالحرارة بدقة جراحية

وبينما تحارب سنغافورة الحرارة، تركز كوبنهاغن على التدفئة بكفاءة قصوى لتحقيق هدفها كأول عاصمة محايدة للكربون. فقد طورت المدينة بالتعاون مع شركات تقنية مثل دانفوس (Danfoss) خوارزميات تتنبأ بالطلب الحراري بناءً على "بصمة العزل" الفريدة لكل مبنى وتوقعات الأرصاد الجوية لـ 24 ساعة قادمة.

وكانت النتيجة أن سجلت تقارير بلدية كوبنهاغن انخفاضا في هدر الطاقة الحرارية بنسبة 49%، حيث يتم ضخ الحرارة فقط عند الحاجة الفعلية، مما منع فقدان الطاقة في الأنابيب الممتدة تحت الأرض.

3. برشلونة.. الشبكة التي لا تنام

اعتمدت برشلونة فلسفة "اللامركزية الذكية" من خلال ربط آلاف النقاط الطاقية بشبكة واحدة ذكية. حيث تستخدم المدينة نظام ذكاء الحافة (Edge AI) لمعالجة البيانات محليا في أعمدة الإنارة وحساسات الشوارع. وهذا النظام يوازن تلقائيا بين الطاقة المولدة من الألواح الشمسية على الأسطح واحتياجات الشبكة العامة.

وبالتالي كانت النتيجة وفقا لبيانات المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية (Smart City Expo World Congress)، أن تم تقليل هدر الطاقة في قطاع الإنارة العامة والمباني الحكومية بنسبة 47%، مع تحسين استقرار الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.

التحدي القادم.. كلفة "الذكاء" البيئية

رغم هذه النجاحات، يبرز تساؤل جوهري تطرحه تقارير "إس آند بي غلوبال" (S&P Global) وهو، هل تستهلك مراكز البيانات المشغلة لهذه الخوارزميات طاقة أكثر مما توفره؟ هذا التحدي يدفع المدن الآن نحو تبني "الذكاء الاصطناعي الأخضر" أو النماذج اللغوية الصغيرة (Small Language Models – SLMs) التي تعمل بكفاءة عالية واستهلاك طاقة منخفض، لضمان أن يكون "صافي الفائدة" لصالح البيئة دائما.

وبناء على ذلك يقول الخبراء، إن تجارب سنغافورة وكوبنهاغن وبرشلونة تثبت أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو "المهندس الجديد" الذي سيمكن مدن المستقبل من البقاء والازدهار في عالم محدود الموارد.

كما لا تعد تجارب سنغافورة وكوبنهاغن وبرشلونة مجرد قصص نجاح تقنية معزولة، بل هي إعلان رسمي عن دخول العالم عصر "الاستدامة الذكية" التي لا تعتمد على تقنين الموارد، بل على عبقرية إدارتها. وأن القدرة على استرداد 50% من الطاقة المهدرة تعني تقليل الحاجة لبناء محطات طاقة جديدة، وخفض الانبعاثات الكربونية بوتيرة أسرع مما توقعته اتفاقية باريس للمناخ.

ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي الذي يلوح في الأفق ليس تقنيا فحسب، بل هو تحد تنظيمي وأخلاقي، فبناء مدن "تتحدث" البيانات يتطلب بنية تحتية تشريعية تحمي خصوصية السكان وتضمن أمن الشبكات ضد التهديدات السيبرانية.

فلم يعد النجاح اليوم يقاس بعدد ناطحات السحاب أو طول شبكات المترو، بل بمدى "ذكاء" تلك البنية التحتية وقدرتها على تقليل بصمتها البيئية إلى الحد الأدنى. في وقت يقف فيه العالم على أعتاب مرحلة ستصبح فيها المدينة التي لا تدار بالذكاء الاصطناعي مدينة "خارج التاريخ" اقتصاديا وبيئيا.

إعلان

وكما أثبتت النماذج الثلاثة، فإن الوقوف في وجه هدر الطاقة لا يتطلب موارد لا نهائية، بل يتطلب رؤية تعتمد على "البيانات كوقود، والخوارزميات كمحرك" لغد أكثر خضرة واستدامة.