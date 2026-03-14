ليغو تستعد لإحياء منصة بلاي ستيشن 1 بطقم من 1911 قطعة

في خطوة تمزج بين هندسة البناء الرقمية والحنين إلى العصر الذهبي لألعاب الفيديو، كشفت أحدث التسريبات الموثوقة عن تعاون ضخم يجمع بين عملاق الألعاب شركة سوني اليابانية وشركة ليغو الدينماركية العالمية.

ويهدف المشروع، الذي يحمل الرقم الكودي 72306، إلى إعادة تجسيد منصة "بلاي ستيشن 1" الكلاسيكية باستخدام مكعبات الليغو الشهيرة، في إصدار يعد الأول من نوعه بين الشركتين.

دقة التصميم في 1911 قطعة

وفقا للمسرب الشهير في مجتمع الليغو "lego_minecraft_goat" ومصادر تقنية مثل "9 تو 5 تويز" (9to5Toys)، سيأتي الطقم مكونا من 1911 قطعة. وهذا العدد من القطع يضع النموذج في فئة "ليغو آيكونز" الموجهة للبالغين، حيث يركز التصميم على محاكاة الانحناءات الرمادية الشهيرة لجهاز بلاي ستيشن 1 (PS1) الذي أُطلق لأول مرة في عام 1994.

وتشير التقارير إلى أن الطقم لن يكون مجرد نموذج ساكن، بل سيتضمن ميزات تفاعلية ميكانيكية، من أبرزها:

آلية فتح غطاء الأقراص: زر "فتح" (Open) وظيفي يسمح برؤية التفاصيل الداخلية للجهاز.

وحدة التحكم الأصلية: نسخة كاملة من جهاز التحكم "ديجيتال كونترولر" مبنية من الليغو.

ملحقات أيقونية: قرص ألعاب مدمج (سي دي) وبطاقة ذاكرة ميموري كارد قابلة للإدخال والإخراج.

كسر حصرية نينتندو والدخول إلى عصر سوني

ويرى خبراء الصناعة في موقع "بريك فاناتيكس" (Brick Fanatics) أن هذا التعاون يمثل تحولا استراتيجيا لشركة ليغو. فبعد سنوات من التعاون الحصري مع نينتندو لإطلاق منصات مثل "إن إي إس" (NES) و"غيم بوي" (Game Boy)، تفتح سوني الباب لمجموعات جديدة قد تشمل مستقبلا أجهزة "بي إس 2" (PS2) أو حتى شخصيات من سلاسل "غاد أوف وور" (God of War) و"هورايزن" (Horizon).

ويؤكد موقع "في جي سي" (VGC) أن هذا الإصدار يستهدف "جيل الطيبين" أو جيل التسعينيات، الذين يمثلون الآن قوة شرائية كبرى في سوق مجموعات الليغو المخصصة للتجميع.

السعر وموعد الطرح

من المتوقع أن يطرح الطقم في الأسواق العالمية بحلول ديسمبر/كانون الأول القادم، ليكون "نجمة" هدايا أعياد نهاية العام. أما السعر، فتشير التوقعات إلى 159.99 دولارا، وهو ما يعتبره المتابعون سعرا متوازنا بالنظر إلى حجم القطع وقيمة العلامة التجارية لسوني.

ومع بقاء بضعة أشهر على الإعلان الرسمي، يترقب عشاق التقنية حول العالم كيف ستحول "ليغو" أحد أكثر الأجهزة تأثيرا في تاريخ الترفيه إلى قطعة فنية قابلة للتركيب. حيث يظل هذا المشروع شهادة على أن التكنولوجيا، حتى القديم منها، لا تموت بل تتحول إلى أيقونات عابرة للأجيال.