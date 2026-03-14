رغم تقنيات التخزين الأكثر تطورا.. لماذا لم تنقرض الأقراص الصلبة التقليدية؟

في عالم التقنية، العبارة السائدة هي "البقاء للأسرع"، ومع اكتساح وحدات التخزين "إس إس دي" (SSD) للأسواق، وصعود وحدات التخزين الأحدث "إن في إم إي" (NVMe) المعروفة اختصارا "إم.2" (M.2)، كان من المفترض أن يصبح القرص الصلب التقليدي "إتش دي دي" (HDD) قطعة من التاريخ.

ولكن بالنظر إلى خريطة مراكز البيانات العالمية، نجد مشهدا مغايرا، حيث القرص الصلب التقليدي "إتش دي دي" لا يزال يهيمن على العمود الفقري للإنترنت، كما أن هذه الأقراص لا تزال تشكل أكثر من 70% من السعة التخزينية العالمية، فما الأسباب؟

1. الفجوة الاقتصادية.. صمود معادلة "السعر مقابل السعة"

على الرغم من التطور المذهل، لا تزال الفجوة السعرية بين تقنيات التخزين الأحدث والأقراص الصلبة التقليدية تمثل العائق الأكبر أمام الاستغناء الكامل عن تلك الأخيرة. حيث تشير التقارير التحليلية المتخصصة إلى أن تكلفة التخزين المؤسسي بنوع "إس إس دي" لا تزال تزيد بمقدار 6 أضعاف لكل تيرابايت مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة.

ووفقا لتقرير غارتنر، والتي تعد واحدة من أشهر وأكبر الشركات العالمية في مجال الأبحاث والاستشارات التكنولوجية، الصادر في فبراير/شباط 2026، فقد شهدت أسواق الذاكرة "دي رام" (DRAM) وأقراص "إس إس دي" ارتفاعا في الأسعار بنسبة تصل إلى 130% بسبب تحويل خطوط الإنتاج لدعم خوادم الذكاء الاصطناعي العملاقة، مما أعاد محركات الأقراص الصلبة كخيار لا غنى عنه للميزانيات المتوسطة والكبيرة.

2. ثورة التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة "إتش إيه إم آر "

لم يكتف المصنعون بالدفاع، بل انتقلوا للهجوم عبر تقنيات تزيد من كثافة البيانات بشكل غير مسبوق:

سعات قياسية: أعلنت شركة "سيغيت" (Seagate) في مارس/آذار 2026 عن بدء شحن منصة "موزاييك 4+" التي تعتمد على تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة "إتش إيه إم آر" (HAMR)، والتي تتيح سعات تصل إلى 44 تيرابايتا للقرص الواحد.

كثافة التخزين: أثبتت التجارب المخبرية إمكانية الوصول إلى كثافة ستة تيرابايتات لكل قرص ممغنط "بلاتر" (Platter)، مما يعني أننا سنرى أقراصا صلبة تتجاوز 50 تيرابايتا قريبا.

3. مراكز البيانات: الذكاء الاصطناعي يحتاج "مستودعات" ضخمة

أدى الانفجار في نماذج اللغة الضخمة "إل إل إم" (LLMs) إلى زيادة الطلب على مساحات التخزين. حيث لا تزال الأقراص الصلبة هي الخيار المفضل للأرشفة والبيانات التي لا تتطلب سرعة وصول فورية. وتتوقع التقارير أن تصل قيمة سوق محركات الأقراص الصلبة العالمي إلى 70.1 مليار دولار بحلول نهاية 2026.

إضافة لذلك، فمنصات الأقراص الصلبة الحديثة توفر تحسنا في كفاءة الطاقة لكل تيرابايت بنسبة 2.6 مرة مقارنة بالأجيال القديمة، مما يساعد مراكز البيانات على التوسع دون زيادة هائلة في استهلاك الكهرباء.

4. الموثوقية واستعادة البيانات: "الصندوق الأسود" مقابل "الكتاب المفتوح"

تظل الطبيعة الميكانيكية للأقراص الصلبة ميزة في حالات الكوارث الرقمية، حيث تشير إحصائيات مراكز استعادة البيانات لعام 2026 مثل "داتا كلينك" (Data Clinic) إلى أن نسب نجاح استعادة البيانات من الأعطال الفيزيائية في الأقراص الصلبة تتراوح بين 60-85%، بينما تصبح العملية أعقد بكثير في وحدات "إس إس دي" بسبب تقنيات مثل "تريم" (TRIM) المسؤولة عن الحفاظ على سرعة القرص وكفاءته بمرور الوقت، إضافة لموضوع التشفير الذاتي الذي قد يمسح البيانات نهائيا بمجرد فشل المتحكم.

وفي نهاية المطاف، يقول الخبراء، إن ما نشهده اليوم ليس انتحارا تقنيا للمحركات الميكانيكية، بل هو إعادة تموضع استراتيجي ذكي، حيث تركت الأقراص الصلبة التقليدية مضمار "السرعة" لتقنيات التخزين الحدثية، لتنفرد هي ببطولة "الاستدامة والسعة" في عصر الانفجار المعلوماتي.

وبقاء الـ"إتش دي دي" صامدا حتى الآن يثبت أن الكفاءة في عالم التكنولوجيا لا تقاس دائما بالملي ثانية، بل بالقدرة على استيعاب أطنان البيانات التي يولدها الذكاء الاصطناعي والبث الرقمي بأسعار تضمن استمرارية الأعمال.

فالعالم لا يودع عصرا قديما، بل يعيش عصر "التخزين الهجين"، حيث يعمل نبض الإلكترون في الـ"إس إس دي" جنبا إلى جنب مع دوران الأقراص المغناطيسية، ليشكلوا معا العمود الفقري لذاكرة البشرية الرقمية.