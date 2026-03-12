"ميتا" تجعل ذكاءها الاصطناعي يقرأ رسائل المستخدمين لمنع الرسائل الاحتيالية

منحت "ميتا" نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها وصولا مباشرا إلى رسائل المستخدمين في تطبيق "ماسنجر" التابع لها حتى يستطيع اكتشاف الرسائل الاحتيالية وحذفها تلقائيا دون أن تصل إلى المستخدم حسب تقرير موقع "ديجيتال تريندز" (Digital Trends) التقني الأمريكي.

وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة من المزايا الجديدة التي أطلقتها الشركة لمواجهة الاحتيال وإيقافه قبل وصوله إلى المستخدمين، ومن بينها تنبيه يظهر للمستخدمين عند استقبال طلب صداقة من حساب يبدو احتياليا.

كما يمكن جعل الذكاء الاصطناعي يطلع على أي رسالة تصل وتشك بأن المحتوى الموجود بها احتيالي أو يهدف للاحتيال على المستخدمين.

وتوسع الشركة أيضا من جهودها في توثيق حسابات المعلنين لديها أملا في جعل 90% من الإعلانات المعروضة في المنصة موثقة من حسابات موثقة، مما يجعل نشر الإعلانات الاحتيالية في منصات الشركة أمرا صعبا للغاية.

وتشمل المزايا الجديدة تنبيهات مفصلة عند محاولة ربط حسابات "واتساب" مباشرة مع أجهزة جديدة، وذلك أملا في مواجهة الهجمات الاحتيالية التي يربط فيها القرصان حساب الضحية بأجهزته الخاصة وفق تقرير منفصل من موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني الأمريكي.

ويشير التقرير إلى أن "ميتا" أزالت أكثر من 159 مليون إعلانا احتياليا خلال العام الماضي فقط، وأزيل 92% منها قبل أن يبدأ عرض الإعلانات من البداية، فضلا عن إزالة أكثر من 10 ملايين حساب مرتبط بالعمليات الاحتيالية في "إنستغرام" و"فيسبوك".

ورغم أن الخطوات الجديدة من "ميتا" تهدف لخفض معدل عمليات الاحتيال عبر منصاتها، فإن خبراء الخصوصية قلقون من جعل الذكاء الاصطناعي التابع لها يقرأ الرسائل الخاصة بالمستخدمين.

إعلان

ويذكر أن "ميتا" واجهت دعوى قضائية سابقا بسبب وصولها إلى رسائل المستخدمين المشفرة عبر منصة "واتساب" حسب تقرير سابق من صحيفة "غارديان".