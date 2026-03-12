ما لم يخبرك به صانعو الهواتف عن عملية "قتل" التطبيقات القديمة

تقلص عدد التطبيقات التي يثبتها المستخدمون في هواتفهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وبعد أن كان المستخدم يحتاج لتثبيت كوكبة من التطبيقات المختلفة، أصبح الآن لا يحتاج إلا لتثبيت مجموعة قليلة من التطبيقات الرئيسية.

وتوجد العديد من الأسباب التي أدت إلى هذه النقطة بدءا من اختلاف طبيعة المستخدمين عن السابق وتوجهاتهم، فأبناء الجيل الحالي يميلون أكثر إلى البساطة في استخدام التطبيقات.

كما أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية والمسؤولة عن تطوير أنظمة التشغيل تعمل جاهدة لتقديم منتجات جديدة وابتكارات تأسر المستخدمين أكثر في منظومتها البرمجية المتكاملة.

وتقوم الشركات عادة بهذا الأمر عبر الاستحواذ على الشركات الخارجية الصغيرة التي يتجه لها المستخدمون بكثرة أو حتى عبر تطوير أنظمة وبرمجيات منافسة داخلية في أجهزتها.

دمج التطبيقات الخارجية في نظام التشغيل

تشير بيانات موقع "سينسور تاور" (Sensor Tower) المختص في تتبع عمليات تثبيت التطبيقات في الهواتف المحمولة إلى اختلاف واضح بين التطبيقات المثبتة اليوم في أجهزة المستخدمين وبين التطبيقات التي كانت تثبت منذ سنوات.

وبينما تسيطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتسوق الإلكتروني على قوائم أكثر التطبيقات تثبيتا في مختلف المتاجر، فإن الأمر لم يكن كذلك منذ عدة سنوات حيث كان المستخدمون يثبتون تطبيقات أساسية للاستخدام مثل الآلات الحاسبة المتطورة وتطبيقات إدارة الملفات وحتى تطبيقات تشغيل ضوء الهاتف كأداة إضاءة حسب تقرير نشره موقع "آندرويد آثورتي" (Android Authority) في عام 2018.

ولكن أصبحت جميع هذه الخدمات أو غالبيتها جزءا لا يتجزأ من أنظمة التشغيل الموجودة في الهاتف، حتى أن هواتف "آيفون" حصلت على أداة تحكم في الإضاءة أكثر جودة من الأجيال السابقة.

إعلان

وينطبق الأمر كذلك على العديد من التطبيقات والمزايا المختلفة التي كنت تحتاج سابقا إلى تطبيق خارجي حتى تتمكن من الاستفادة منها.

"سامسونغ" تقتل تطبيقات التخصيص

ربما يعد المثال الأكثر وضوحا على الأنظمة والشركات التي قتلت التطبيقات الصغيرة هو ما قامت به "سامسونغ" مع تطبيق "غود لوك".

إذ استطاعت الشركة عبر هذا التطبيق القضاء على فئة كبيرة من التطبيقات التي كانت تتيح للمستخدمين تخصيص واجهة ونظام أندرويد بما يتناسب معهم.

ويتضمن هذا الأمر تطبيق "نوفا لانشر" (Nova Launcher) الذي ظهر للمرة الأولى في عام 2011 وظل موجودا ومستخدما بكثرة حتى السنوات الأخيرة عندما قدمت "سامسونغ" ميزة "غود لوك" التي تتيح تخصيص الهاتف بشكل كبير ورسمي من الشركة وفق تقرير من موقع "9 تو 5 غوغل" (9to5Google).

وتتيح ميزة "غود لوك" تحميل حزم الأيقونات الخارجية وتثبيتها في الهاتف بكل سهولة مع إمكانية تخصيص واجهة الهاتف وتغيير ألوانه وتغيير شكل شاشة القفل، وهي جميعا مزايا كنت تحتاج لتطبيق مثل "نوفا" لتقوم بها.

وداعا للآلات الحاسبة الخارجية

يعرف أي شخص استخدم هاتفا ذكيا في الماضي أن تطبيقات الآلة الحاسبة التي كانت تقوم الشركات بتطويرها ليست بالجودة المطلوبة ولا تقدم العديد من الخيارات مثل التطبيقات الخارجية.

ولكن السنوات الأخيرة شهدت تطورا واسعا في تطبيقات الآلة الحاسبة خاصة مع أنظمة آبل وأجهزة آيفون.

إذ قدمت آبل تحديثا منذ عدة أعوام جعل الآلة الحاسبة أكثر قوة مما سبق، وأصبحت قادرة على التحويل بين الوحدات المختلفة وحتى تحويل العملات وإجراء عمليات حسابية معقدة، وذلك بدلا من الواجهة البسيطة التي كانت تجبر المستخدمين على تثبيت تطبيقات خارجية.

وينطبق الأمر كذلك على أنظمة "أندرويد" وأجهزة "سامسونغ" التي أصبحت تضم آلات حاسبة جيدة وأقوى من السابق بشكل كبير، ويمكن تخصيصها أيضا لأداء عمليات أكثر تعقيدا.

منصات التواصل الاجتماعي تقتل تطبيقات تعديل الصور والفيديو

في الماضي، كنت تحتاج لتثبيت تطبيق مختص بتعديل الصور أو مقاطع الفيديو قبل أن ترفعها في منصات التواصل الاجتماعي ومشاركتها عبر "إنستغرام" أو "فيسبوك"، ولكن الآن الأمر اختلف تماما.

ولا تحتاج إلا لتثبيت تطبيق منصة التواصل الاجتماعي الذي يضم العديد من مزايا تعديل الصور وتخصيصها، ويمكنك الاستفادة منه بشكل مباشر قبل رفع الصورة الملتقطة.

ويظهر هذا الأمر بوضوح في تطبيقات تعديل مقاطع الفيديو التي كانت تحتاج إلى خبرة واسعة وهواتف ذكية قوية حتى تتمكن من تشغيلها، وذلك قبل أن تأتي "تيك توك" وتقدم تطبيق "كاب كات" الذي يوفر مزايا متنوعة لتعديل مقاطع الفيديو بشكل سهل وسلس وسريع للغاية.