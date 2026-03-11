اتهامات لقراصنة روس باستهداف حسابات المستخدمين في واتساب وسيغنال

وجهت وكالات الاستخبارات الهولندية اتهامات مباشرة إلى جهات فاعلة مرتبطة بالدولة الروسية، بما في ذلك الاستخبارات العسكرية الروسية، في حملة تجسس عالمية تستهدف سرقة حسابات المستخدمين في منصتي واتساب وسيغنال، وفق تقرير شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وحذر التقرير المشترك من جهاز الاستخبارات والأمن الدفاعي الهولندي وجهاز الاستخبارات والأمن العام الهولندي من الحملة الجديدة التي قال إنها تستهدف موظفي الحكومات والصحفيين حول العالم، مؤكدا أن الحملة استهدفت مجموعة من موظفي الحكومة الهولندية، وفقا لشبكة إن بي سي.

وبحسب التقرير، فإن القراصنة يتنكرون في شكل موظفي خدمة عملاء في منصتي سيغنال أو واتساب، ثم يطلبون من الضحية تقديم مجموعة من الأكواد التي تصله على رقم هاتفه المسجل في هذه الخدمات لمراجعة بعض البيانات والتأكد من عدم وجود تسريب أمني لبيانات المستخدم.

ورغم أن منصة سيغنال تحتفظ بسجل الرسائل والنسخ الاحتياطية محليا في هاتف المستخدم، فإن القراصنة يستطيعون استخدام الهجوم لاستهداف المزيد من الضحايا الذين يبحثون عنهم.

وتزداد خطورة الهجوم على سيغنال كونها منصة تابعة لمؤسسة غير ربحية وتعتمد بشكل كبير على آليات التشفير المعقدة الخاصة بها، ولكن هذا الهجوم يتجاوز هذه الآليات بشكل كامل، وفقا للتقرير.

ويؤكد تقرير منفصل من موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي أن الجيش الأوكراني يستخدم منصة سيغنال بكثافة، فضلا عن كونها المنصة المفضلة للمسؤولين في الولايات المتحدة وكانت جزءا من فضيحة سابقة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض منصة سيغنال فيها لهجوم مماثل، إذ حذرت الحكومة الألمانية في فبراير/شباط الماضي من هجوم لجهات غير معلومة استهدفت حسابات لأفراد في الجيش الألماني وسياسيين عدة، كما أن غوغل حذرت العام الماضي من هجوم روسي على سيغنال يستهدف حسابات الجنود الأوكرانيين.

إعلان

ويختلف تكتيك الهجوم على منصة واتساب عما يحدث مع سيغنال، إذ يستغل القراصنة خاصية الأجهزة المتصلة الموجودة في المنصة، والتي تتيح للمستخدم تسجيل الدخول بحساب واتساب الخاص به في أكثر من جهاز مختلف في الوقت ذاته.

ويستطيع القراصنة في هذه الحالة الوصول إلى رسائل واتساب الخاصة بالعميل بشكل فوري، فضلا عن قراءة الرسائل القديمة المخزنة في خوادم الشركة.

ومن جانبها، حذرت إدارة واتساب المستخدمين من مشاركة الأكواد السرية التي تصلهم في هواتفهم أو تظهر لهم مع أي شخص مجهول أو غير معروف، وذلك على لسان المتحدث الرسمي للشركة زاد السواح.

كما نشرت سيغنال تحذيرا مباشرا عبر حسابها على منصة "إكس" تضمن لقطة شاشة لأحد الهجمات التي شنها القراصنة على الضحايا.