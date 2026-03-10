4 تطبيقات ذكية لترميم صورك القديمة

لطالما كانت صور العائلة المخبأة في ألبومات الصور هي الرابط الأقوى بماضينا، لكن عوامل الزمن قد تجعل ملامح الأجداد وتفاصيل تلك الأيام الجميلة تبدو باهتة، وهنا تأتي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة حيث لم يعد ترميم هذه الصور يحتاج إلى مختبرات متخصصة، بل أصبح يتم بنقرات بسيطة في هاتفك الذكي لتفعل ما يشبه المعجزات.

تطبيق "ريميني"

يصنف "ريميني" (Remini) كأقوى أداة عالمية لترميم الوجوه، حيث يستخدم التطبيق تقنية "صناعة الأفلام" بالذكاء الاصطناعي لإعادة رسم التفاصيل المفقودة في العينين والأسنان ومسام الجلد.

وفي الصور القديمة، غالبا ما تكون الوجوه بعيدة أو مشوشة بسبب ضعف الكاميرات قديما. ولذلك يقوم "ريميني" بمعالجة "البكسلة" وتحويل الوجه الباهت إلى "بورتريه" حاد التفاصيل. والنتيجة، ملامح واضحة جدا تجعل التواصل البصري مع صورة الجد أو الجدة يبدو حقيقيا ومؤثرا.

التطبيق مجاني مع إعلانات وقيود يومية، ويتطلب الاشتراك لإزالة الإعلانات وتحسين الفيديو والحصول على نتائج غير محدودة.

تطبيق "ماي هيريتيج"

اشتهر تطبيق "ماي هيريتيج" (MyHeritage) بكونه منصة للأنساب، لكنه قدم تقنية "ديب نوستالجيا" (Deep Nostalgia) التي غيرت مفهوم التعامل مع الصور التاريخية.

فهو لا يكتفي بالترميم، بل يستخدم تقنيات "التزييف العميق الأخلاقي" لتحريك ملامح الوجه. فيمكن للجد في الصورة أن يبتسم أو يرمش أو يلتفت، مما يخلق تجربة عاطفية لا تنسى للعائلة.

إضافة لذلك، يتميز بقدرته على تلوين الصور الأبيض والأسود بناء على تحليل تاريخي دقيق، مما يعيد لملابس العيد ألوانها الأصلية الزاهية.

التطبيق مجاني لعدد محدود جدا من الصور، ويتطلب اشتراكا كاملا لاستخدام أدوات "ديب نوستالجيا" وتلوين الصور بلا حدود.

تطبيق "أدوبي لايتروم"

للباحثين عن الدقة الاحترافية، يظل "أدوبي لايتروم" (Adobe Lightroom) الخيار المفضل للمصورين والهواة المتمرسين، فأداة فرشاة المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي قادرة على إزالة "ثقوب" الورق، وبقع الرطوبة، والخدوش العميقة دون ترك أي أثر للمعالجة.

كما يتيح لك التطبيق موازنة الإضاءة والظلال والإضاءات بشكل منفصل، وهو أمر ضروري في الصور القديمة التي قد تكون ملتقطة تحت إضاءة شمس قوية أو في زوايا مظلمة داخل البيوت القديمة.

التطبيق متاح مجانا للأدوات الأساسية، لكنه يتطلب الاشتراك لميزات الذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي والتعديل المتقدم.

تطبيق "كولورايز"

يركز تطبيق "كولورايز" (Colorize) على البساطة والسرعة، وهو مثالي لمن يمتلكون أرشيفا ضخما من الصور ويرغبون في نتائج فورية. فهو يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة لتقدير الألوان. على سبيل المثال، إذا كانت الصورة تحتوي على أشجار أو سماء أو أقمشة معينة، يعرف التطبيق فورا التدرج اللوني الأنسب لها.

كما يتميز بواجهته البسيطة للغاية، حيث تكفي "نقرة واحدة" لتحويل ألبوم الصور من العالم الرمادي إلى واقع ملون، مما يسهل مشاركتها فورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التطبيق مجاني للتجربة (غالبا صورة واحدة أو صورتين)، وبعد ذلك عليك الاشتراك للاستفادة من كامل مزاياه.

نصائح تقنية للحصول على أفضل جودة

المسح الضوئي أولا: لا تكتفِ بتصوير الصورة بهاتفك بشكل عادي، بل استخدم تطبيقات مثل غوغل فوتوسكان (Google PhotoScan) لضمان نسخة رقمية مستوية وبدون انعكاسات ضوء الفلاش.

التدرج في المعالجة: ينصح ببدء الترميم عبر "ريميني" لتوضيح الملامح، ثم الانتقال لـ "لايتروم" لإزالة الخدوش، وأخيرا "ماي هيريتيج" لإضافة لمسة التحريك العاطفية.

الحفاظ على الأصل: دائما احتفظ بالنسخة الأصلية المرممة قبل إضافة الألوان أو التحريك، لضمان وجود مرجع تاريخي نقي.

يمكن القول إن دمج هذه التطبيقات الأربعة يوفر للعائلات وسيلة تقنية قوية للحفاظ على إرثهم. فترميم الصور القديمة ليس مجرد تحسين للصورة، بل هو استحضار لشخصياتها ومشاركة تلك اللحظات مع أحفاد ربما لم يعاصروهم، مما يجعل التكنولوجيا وسيلة لتعميق الروابط الإنسانية عبر الأجيال.