كيف تسقط الدول تقنيا قبل وصول الصواريخ؟

لم يعد مشهد سقوط الدول يتطلب بالضرورة زحف المجنزرات أو أسراب الطائرات التي تحجب قرص الشمس، ففي عصرنا هذا، ثمة حرب تولد في صمت المكاتب المكيفة، وتنتقل عبر ألياف بصرية تحت أعماق المحيطات.

فقد أصبح العالم اليوم يعيش حقبة "السقوط التقني"، حيث تهدم أركان الدولة وتشل إرادتها عبر خوارزميات صماء وسطور برمجية خبيثة، لتستيقظ الشعوب على بلد قائم جغرافيا، ولكنه منهار وظيفيا، يسقط تقنيا قبل أن يلمس أول صاروخ ترابه.

اغتيال الشرايين.. حين يتحول "سكادا" إلى خنجر

في قلب كل دولة حديثة ينبض نظام تحكم رقمي يدعى "سكادا" (SCADA)، ولهذا النظام تطبيقات هائلة من بينها تنظيم ضخ المياه ومراقبة مستويات الخزانات والتحكم في شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وضبط حرارة المفاعلات وإدارة خطوط الإنتاج في المصانع الكبرى، لكن هذا "الجهاز العصبي" بات اليوم الثغرة التي ينفذ منها الموت الرقمي.

تشير تقارير "فورتينت" (Fortinet) لهذا العام إلى أن مفهوم "التمركز السيبراني" أصبح العقيدة الجديدة للجيوش، حيث يتم زرع خلايا برمجية نائمة داخل شبكات الطاقة، وبحسب بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي أس آي أس" (CSIS)، فإن شل محطات الكهرباء لا يعني الظلام فقط، بل يعني توقف غرف العمليات، وتعطل مخابز المدن، وتحول محطات المياه إلى بؤر للتسمم البرمجي، مما يحول الحياة اليومية إلى جحيم لا يطاق، ويدفع الجبهة الداخلية للانهيار دون إطلاق رصاصة واحدة.

النزيف الرقمي.. تجفيف شريان الحياة المالي

المال في عالمنا المعاصر ليس سوى "وهم رقمي" تضمنه الدولة، وبمجرد كسر هذا الوهم، يسقط العقد الاجتماعي، ووفقا لتقرير المخاطر الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي "دبليو إي أف" (WEF) لعام 2025، فإن الهجوم على المنظومات المالية هو "السلاح النووي الجديد".

ويكون ذلك عبر عزل الدولة عن نظام "سويفت" (SWIFT) العالمي، أو شن هجمات حرمان من الخدمة على البنوك المركزية، فيجد المواطن نفسه أمام صرافات آلية جامدة وشاشات تعلن صفر رصيد، وهذا الإفلاس اللحظي يولد ذعرا جماعيا يكسر هيبة الدولة، ويجعل السلطة عاجزة عن دفع رواتب جنودها أو تأمين غذاء شعبها، مما يمهد الطريق لسقوط سياسي كامل تحت وطأة الجوع الرقمي.

اغتيال الوعي بالذكاء الاصطناعي

أخطر أنواع السقوط هو ذلك الذي يحدث داخل عقول البشر، حيث أن في العالم اليوم لم يعد التزييف مجرد خدعة بصرية، بل صار سلاحا استراتيجيا، حيث تؤكد تقارير "آي بي إم سكيوريتي" (IBM Security) أن تقنيات "التزييف العميق" بلغت حدا من الإتقان يسمح بتزييف خطاب استسلام للقيادة العليا ببث حي ومباشر.

وهذه تسمى حرب الإدراك والتي لا تهدف لتدمير المباني، بل لتدمير الحقيقة. وذلك عبر جيوش من "البوتات" وخوارزميات التواصل الاجتماعي، بحيث يتم تمزيق النسيج الوطني بإشاعات مبرمجة تثير الفتن العرقية والطائفية، حتى يغدو الشعب نفسه هو من يهدم أركان دولته، ظنا منه أنه يحميها، بينما المحرك الحقيقي هو سطر برمجي خلف الحدود.

العزلة الكبرى.. حين يغرق الوطن في "العمى"

قبل الهجوم النهائي، يسدل الستار التقني على الدولة، وذلك يتم ذلك عبر قطع كابلات الإنترنت البحرية أو التشويش على الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" (GPS)، ففي هذه اللحظة، تفقد الدولة بصرها، فلا الرادارات تعمل، ولا الطائرات تهتدي، ولا الحكومة تستطيع مخاطبة الجماهير. إنها لحظة "العمى الاستراتيجي" التي تسبق السقوط الكبير، حيث تصبح الدولة جسدا ضخما بلا حواس، ينتظر ضربة الرحمة.

يقول الخبراء إن سقوط الدول تقنيا هو التطبيق الحرفي لمقولة "الانتصار في مئة معركة ليس ذروة المهارة، بل ذروة المهارة هي إخضاع العدو دون قتال".

واليوم، أصبحت الأكواد البرمجية هي المدافع الجديدة، وشاشاتنا هي ساحات المعارك، فالصواريخ لا تزال موجودة، لكنها لم تعد هي من يفتح المدن، بل تأتي فقط لترفع الأعلام فوق أنقاض دول سقطت "رقميا" قبل أيام من وصولها.