تطبيقات مقاطعة المنتجات الأمريكية تلقا رواجا عالميا.. ما القصة؟

ارتفع في الآونة الأخيرة معدل تحميل التطبيقات التي تساعد في التعرف على المنتجات الأمريكية بالأسواق الغربية عقب التصعيدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرينلاند، وفق تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

ويؤكد التقرير أن أحد أشهر هذه التطبيقات، وهو "ميد أو ميتر" (Made O’Meter)، شهد أكثر من 30 ألف عملية تحميل خلال الأيام الماضية، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 30% في معدل تحميلاته، كونه انطلق في مارس/آذار الماضي.

ويعتمد التطبيق بشكل مباشر على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على مجموعة من المنتجات المتنوعة، فضلا عن تحليل بدائلها الموجودة، ويمكن للمستخدم التحكم في آلية اقتراح البدائل عبر السماح للمنتجات الأوروبية فقط أو إزالة كل المنتجات التي تملكها شركات أمريكية.

وتطبيق "ميد أو ميتر" من تطوير إيان روزنفيلدت البالغ من العمر 53 عاما والقاطن في الدانمارك، وهو ليس التطبيق الدنماركي الوحيد المختص بمقاطعة المنتجات الأميركية.

ويوضح تطبيق "نن يو إس إيه" (NonUSA) الدانماركي أيضا، من تطوير جوناس بايبر البالغ 21 عاما وفريقه، أن معدل التحميلات ارتفع كثيرا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي ومطلع فبراير/شباط الجاري، إذ شهد التطبيق أكثر من 25 ألف عملية تحميل خلال يوم واحد.

وأوضح بايبر أن استخدام تطبيقه يزيح الحمل من على أكتاف المستخدمين، وفق تصريحه لوكالة "أسوشيتد برس"، مؤكدا أن المستخدمين يشعرون أنهم امتلكوا قوة قادرة على تغيير مجريات الأمور.

ويؤكد تقرير متصل من موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني الأمريكي أن هذه التطبيقات شهدت قفزات كبيرة في عدد المستخدمين خلال الأسابيع الماضية، إذ أصبح تطبيق "نن يو إس إيه" الأول في متاجر التطبيقات بالدانمارك بعد أيام من طرحه.

ليست المرة الأولى

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها المطورون لتلبية المطالب الشعبية في حملات مقاطعة المنتجات الممنهجة، إذ شهدت السنوات الماضية حملات مقاطعة مكثفة ضد المنتجات الأمريكية التي تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويشير تقرير نشرته وكالة "دويتشه فيلله" إلى أن تطبيق "نوثانكس" (nothanks) كان من الحلول التي لجأ إليها المستخدمون حول العالم لاكتشاف المنتجات التي تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعتها بشكل كامل.

وارتفع معدل تحميلات التطبيق، وفق التقرير، إلى أكثر من 100 ألف مرة خلال عام 2023 عند طرحه للمرة الأولى.