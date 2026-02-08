منصة كورية تحول بالخطأ مليارات الدولارات لمستخدميها وتثير الجدل والشكوك

تسبب خطأ تقني في منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية "بيثامب"، في توزيع عملات بيتكوين بقيمة تقارب 44 مليار دولار على عدد من المستخدمين خلال حملة ترويجية.

ويضم سوق العملات الرقمية أكثر من 20 ألف عملة، أشهرها البيتكوين، وتشرف منصات كبيرة بمثابة بنوك رقمية على ملايين الحسابات بحجم تداول يومي يقدر بمليارات الدولارات.

وتحتل منصة "بيثامب" المركز الثاني بين منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، مع نحو 2.5 مليون مستخدم نشط، وحجم تداول يومي يقارب 412 مليون دولار.

ووقع الخطأ التقني عندما وزّعت الشركة قبل أيام مكافآت لمستخدميها ضمن حملة ترويجية، وكان من المفترض أن يحصل كل مستخدم على مكافأة تعادل دولارا واحدا و40 سنتا.

غير أن خطأ تقنيا وقع في النظام المسؤول عن توزيع المكافآت على المنصة، فأرسلت حوالي 620 ألف بيتكوين لمستخدميها، بقيمة بلغت حوالي 44 مليار دولار لحظةَ التحويل. فلاحظ المتداولون تضخما مفاجئا في الأرصدة، ما دفع "بيثامب" إلى تجميد التداول والسحب على الحسابات المتأثرة لمدة 35 دقيقة.

وبلغ عدد الحسابات المتأثرة بهذا الخطأ 695 حسابا، ما يعني أن كل مستخدم حصل على نحو 892 وحدة بيتكوين، أي ما يقدر بـ63 مليون دولار أمريكي لكل حساب.

واسترجعت المنصة معظم البيتكوين عبر تفعيل نظام رصد المعاملات غير الطبيعية، واعتذر رئيسها التنفيذي، مؤكدا تحمّل المسؤولية الكاملة ووضع ثقة المستخدمين وأمن التداول على رأس الأولويات.

وشكّلت الحادثة مادة للتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رصدته حلقة (2026/2/8) من برنامج "شبكات".

وشكك عبد الله في الحادثة والسرعة التي سيطرت بها الشركة على الخطأ، وقال:

"أرقام كذب وضرب من الخيال أولا لا أعتقد أن هكذا أخطاء ممكن تكون موجودة بسبب الصرامة في التعامل في سوق الكريبتو وخاصة للعملات ذات السعر المرتفع كالبتكوين. وثانيا كيف سيطرت الشركة بهذه السرعة على الخلل؟ لا أصدق".

كما علق إسماعيل على مسألة الثقة في البنوك الرقمية، وقال:

"البنوك ولا هذه المهزلة المتحكم بها بأزرار خلف الحواسيب.. بصراحة لا أعرف كيف يثقوا بشيء يتم في غرف مظلمة؟ ومعقول استرجعت الشركة كل شيء؟ لا أحد ذكي حوّل بالوقت الرصيد؟".

وعبّرت منار عن جهلها بالعملات الرقمية، وعلقت:

" ولا عمري فهمت في هذه العملات الرقمية، يعني كيف أتداول ملايين والعملة أصلا غير معتمدة".

أما أماني، فقالت إن هذه المنصة معروفة في كوريا الجنوبية:

"أنا أخي يتداول بهذه العملات وأخبرني أنها منصة معروفة جدا في كوريا الجنوبية وأن هذه الدعايات حقيقية وتعملها دائما هي وأغلب المنصات، لكن هذه المرة كادت أن تقضي على نفسها".

يذكر أن شركة "بيثامب" لديها سجل من المشاكل في إدارة المنصة، فقد خسرت سابقا ملايين الدولارات بعد سلسلة اختراقات آخرها عام 2019، وتواجه اليوم تحقيقات من هيئات الرقابة الكورية بسبب ادعاءات السيولة المبالغ فيها وأيضا بسبب حملة ترويجية مثيرة للجدل.

وأعلنت الشركة عن إجراءات عاجلة تضمنت تفعيل إدارة الأزمات، وإنشاء فريق لتعويض المتضررين، وتعزيز الأنظمة لمنع تكرار الحوادث، وصرف مكافآت تعويضية للمستخدمين المتأثرين.