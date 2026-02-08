ثورة "الراغدول" في "دبليو دبليو إي 2كيه26" تنهي عصر القيود البرمجية

كشف مطورو استوديو "فيجوال كونسبتس" (Visual Concepts) عن قفزة تقنية كبيرة في تاريخ سلسلة ألعاب المصارعة الحرة، وهي الانتقال الكامل إلى نظام "راغدول" (Ragdoll) الديناميكي في لعبة "دبليو دبليو إي 2كيه26" (WWE 2K26).

ونظام راغدول هو تقنية تُستخدم في ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة لمحاكاة حركة أجسام الشخصيات بشكل واقعي عند فقدان السيطرة عليها، كما هو الحال عند الموت أو السقوط.

ولهذا فإن التحديث الجديد ليس مجرد تحسين بصري، بل هو إعادة صياغة جذرية للمحرك الفيزيائي تهدف إلى القضاء على الرسوم المتحركة "المعلبة" التي طالما قيدت واقعية النزالات، حسب قولهم.

وفي قلب هذا التحول، يأتي تصريح مصمم أسلوب اللعب، كورنيل غونتر، الذي أكد أن الهدف الأساسي هو إزالة الجدران الوهمية التي كانت تفصل بين المصارع والبيئة المحيطة به.

ويضيف أنه في الأجزاء السابقة، كان تنفيذ حركة فوق طاولة أو بجانب السلالم الحديدية يعتمد على سيناريو حركي مسجل مسبقا، أما الآن، فإن الجاذبية وقوانين التصادم الفيزيائي هي التي تقرر مسار السقوط، فإذا اصطدم المصارع بحافة الحلبة أو تعثر في الحبال، فإن أطراف جسده ستتفاعل بلحظية تامة مع العائق، مما يجعل كل سقوط تجربة بصرية فريدة لا تتكرر.

ويمكن رصد أبرز التحولات التي سيشعر بها اللاعبون في النقاط التالية:

ديناميكية الأسلحة: الأسلحة مثل الكراسي والطاولات لم تعد مجرد أدوات تتحطم بشكل ثابت، بل أصبحت عناصر فيزيائية صلبة تتأثر بزاوية ووزن المصارع عند الارتطام بها.

الأسلحة مثل الكراسي والطاولات لم تعد مجرد أدوات تتحطم بشكل ثابت، بل أصبحت عناصر فيزيائية صلبة تتأثر بزاوية ووزن المصارع عند الارتطام بها. واقعية "الأجسام اللينة" : بفضل قوة معالجات أجهزة الجيل الجديد، فإن اللعبة تقدم تقنية تشوه العضلات (Muscle Deformation)، حيث يظهر ارتداد الجلد والعضلات عند الاصطدام العنيف، وتظهر الكدمات والندبات في الموقع الدقيق للضربة فور حدوثها.

: بفضل قوة معالجات أجهزة الجيل الجديد، فإن اللعبة تقدم تقنية تشوه العضلات (Muscle Deformation)، حيث يظهر ارتداد الجلد والعضلات عند الاصطدام العنيف، وتظهر الكدمات والندبات في الموقع الدقيق للضربة فور حدوثها. التفاعل مع الأدوات الصغيرة: لأول مرة، ستكون "دبابيس التثبيت" (Thumbtacks) عناصر تفاعلية تلتصق فعليا بأجساد المصارعين وتظل عالقة، مما يرفع من مستوى الانغماس في مباريات الأسلحة العنيفة.

هذا التطور الفيزيائي فتح الباب لعودة أنواع مباريات كانت مستحيلة تقنيا في السابق، مثل مباريات الجحيم (Inferno) وحاوية القمامة (Dumpster)، حيث يعتمد الفوز فيها على دفع الخصم فيزيائيا نحو النيران أو داخل الحاوية بطريقة واقعية تماما.

ومع تصدر الأسطورة "سي إم بانك" لغلاف هذا الجزء، يبدو أن شركة "2كيه" تراهن على أن "دبليو دبليو إي 2كيه26" لن تكون مجرد لعبة رياضية سنوية، بل هي محاكاة فيزيائية متكاملة تضع حدا لسنوات من الرسوم المتكررة، لتقدم لعشاق المصارعة التجربة الأكثر دموية وواقعية في تاريخ الألعاب.