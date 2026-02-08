آيفون في الفضاء مع ناسا.. ما القصة؟

يستطيع رواد الفضاء الآن حمل هواتف آيفون الخاصة بهم معهم في الرحلات القادمة التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، فيما يمثل التغير الأكبر على قوانين ناسا الصارمة خلال السنوات الماضية، حسب تقرير موقع "آبل إنسايدر" (Apple Insider) التقني الأمريكي.

وجاء الإعلان عن هذا التغيير في قواعد "ناسا" عبر تغريدة من مدير الوكالة جاريد إسحاقمان، إذ أكد فيها أن طاقمي رحلتي "الطاقم-12″ و"آرتيميس 2" يحملون هواتفهم في الرحلة ليتمكنوا من تسجيل الرحلة بالطريقة التي تناسبهم.

ويشير التقرير إلى أن وكالة "ناسا" تملك قيودا صارمة حول ما يستطيع رواد الفضاء أخذه معهم وتحديدا المنتجات التقنية، وذلك لأنها تتعرض لأنواع مختلفة من الضغوطات غير المعتادة، بدءا من ضغط الفضاء الخارجي وانعدام الجاذبية وحتى الإشعاعات المختلفة عما تواجهه على الأرض.

وتعد عملية اعتماد الأجهزة من وكالة "ناسا" حتى يتم استخدامها في الرحلات إحدى العمليات المعقدة والبطيئة للغاية، حسب التقرير.

وكانت الوكالة تسمح لرواد الفضاء باستخدام كاميرات نيكون إصدار عام 2016، فضلا عن كاميرات "غو برو" (GoPro) للعام ذاته.

ويمثل هذا الإعلان خطوة لتصحيح مسار اعتماد التقنيات الجديدة في وكالة ناسا حسب تصريحات إسحاقمان، إذ يؤكد أن الوكالة يجب أن تستقبل التقنيات الحديثة بأذرع مفتوحة وتحاول الاستفادة منها بشكل أسرع.

وبينما تضع ناسا هذه القيود الصارمة على الرحلات التابعة لها، فإن الرحلات الفضائية الأخرى سواء كانت سياحية أو تابعة لوكالات فضاء دولية لا تخضع لها، ويستطيع المستخدمون حمل أجهزة تقنية أكثر من رواد ناسا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها أجهزة آيفون إلى الفضاء الخارجي، وفق تقرير منفصل نشره موقع "آرس تيكنيكا" (Ars Technica) التقني، إذ ضمت وكالة الفضاء في 2011 هاتفي "آيفون 4 إس" ضمن رحلة أرسلت إلى محطة الفضاء الدولية، ولكن تقرير موقع "ديجيتال تريندز" (Digital Trends) يثير تساؤلات حول هذه الهواتف وإن كانت استخدمت ضمن الرحلة أم لا.

من جهة أخرى فإنها تُعد المرة الأولى التي تحصل فيها هواتف آيفون على تصريح كامل ومباشر من ناسا للاستخدام في الفضاء الخارجي وفي المهام التابعة لها، وفق تقرير موقع "إيكونوميك تايمز" (The Economic Times) الإخباري الهندي.

كما يشير التقرير إلى أن آبل تزود ناسا مباشرة بالأجهزة بدلا من شرائها عبر الطرق التقليدية، وذلك في إشارة إلى الاعتماد الرسمي وكون الأجهزة جزءا من معدات العمل لطاقم كلا المهمتين.

ولكن بشكل عام، فإن رواد الفضاء الذين يعيشون في محطة الفضاء الدولية يعتمدون بشكل أساسي على الأجهزة اللوحية للاتصال بالإنترنت واستخدامها من داخل المحطة الفضائية.

ويضمن حمل أجهزة آيفون مع رواد الفضاء التقاطهم لصور أكثر جودة ومقاطع فيديو احترافية بفضل قدرات "آيفون 17 برو ماكس" الفريدة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، كما أننا قد نشهد للمرة الأولى بثا مباشرا من الهاتف أثناء المهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة "آرتيميس 2" التي ستنطق في وقت لاحق الشهر المقبل لم يحدد بعد، ستكون أول مهمة مأهولة لسطح القمر تابعة للوكالة منذ أكثر من 50 عاما، وتستمر لمدة 10 أيام تقريبا.