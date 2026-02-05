"ميتا" تضاعف استثمارها في الذكاء الاصطناعي هذا العام

أكدت منصة "ميتا" نيتها مضاعفة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي هذا العام حتى تصل إلى 135 مليار دولار تقريبا ضمن مساعيها لتحقيق الذكاء الاصطناعي الخارق الشخصي وفق تقرير موقع "فايننشال تايمز" البريطاني.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الكشف عن أرباح الشركة في الربع الأخير من عام 2025، إذ شهدت نموا بمقدار 8% رغم إنفاقها في العام الماضي أكثر من 72 مليار دولار على تأسيس قسم الذكاء الاصطناعي وجلب المهارات من مختلف الشركات المنافسة لها وفق التقرير.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة مارك زوكربيرغ أن أرباح العام الماضي كانت مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد خلال موسم العطلات.

وأضاف: "أتوقع أن نشهد تسارعا أكبر في الذكاء الاصطناعي خلال 2026″، في إشارة واضحة لنوايا الشركة في العام الجاري.

وتعارض تصريحات زوكربيرغ وخطط "ميتا" بشكل مباشر تصريحات العديد من الخبراء والشخصيات البارزة في قطاعات الذكاء الاصطناعي حول وجود فقاعة استثمارية في هذا القطاع وفق تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" (BBC).

ويؤكد التقرير أن "ميتا" أنفقت في مجمل السنوات الماضية أكثر من 140 مليار دولار على تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاولة منها للتفوق على المنافسين وتقديم مزايا أفضل منهم.

كما أن تصريحات زوكربيرغ كان لها أثر إيجابي واضح على قيمة أسهم الشركة، إذ ارتفعت بنسبة جاوزت 6% خلال جلسة التداول الأخيرة عقب التصريحات.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تركز "ميتا" إنفاقها على قطاع بعينه، إذ قامت بذلك منذ عدة سنوات مع قطاع الواقع الافتراضي الخاص بها قبل أن تغلقه بشكل جزئي هذا العام.

وكانت خسائر الشركة من قطاع الواقع الافتراضي في السنوات الماضية وصلت أكثر من 19 مليار دولار وفق تقرير منفصل نشره موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني.

وقامت الشركة في العام الماضي بمجموعة كبيرة من الاستحواذات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكان أبرزها الاستحواذ على شركة "سكيل إيه آي" (Scale AI) مقابل 14.3 مليار دولار وفق تقرير وكالة رويترز (Reuters).

فضلا عن الاستحواذ على الشركة الصينية "مانوس" (Manus) للذكاء الاصطناعي في الفترة الماضية، وهي من الشركات التي أحدثت ضجة كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي الشخصيين.