"ريدمي نوت 15 برو بلاس".. هاتف صمم ليصمد ويجري مكالمات بلا إنترنت

تراهن شركة "شاومي "على المتانة بوصفها عنصرا تنافسيا رئيسيا في فئة الهواتف المتوسطة عبر هاتف "ريدمي نوت 15 برو بلاس" الذي يجمع بين حماية الشاشة بتقنية "غوريلا غلاس" ومقاومة الماء والغبار بمعيار "آي بي 68" و"آي بي 69 كيه"، مع بطارية ضخمة بسعة 6500 ميلي أمبير ساعة، وميزة فريدة تتيح إجراء مكالمات صوتية مباشرة دون إنترنت.

وأوضحت حلقة (2026/2/4) من برنامج "حياة ذكية" أن الهاتف صُمم ليعيش مع المستخدم في الظروف المختلفة دون القلق الدائم من الخدوش أو الصدمات الخفيفة.

ويأتي جسم الهاتف أنيقا والشاشة محمية بغوريلا غلاس، وهي من أقوى طبقات الحماية المتاحة حتى في الأجهزة الأغلى، مما يمنحه مقاومة ممتازة للخدوش والصدمات اليومية.

وفي سياق متصل، حصل الهاتف على مقاومة قوية للماء والغبار بمعياري "آي بي 68" و"آي بي 69 كيه"، ويجعله ذلك قادرا على تحمل الغمر في الماء حتى عمق مترين لمدة 24 ساعة، حيث تعمل الشاشة بشكل ممتاز حتى مع الأيدي المبلولة، وهو أمر نادر في هذه الفئة السعرية.

ويزن الهاتف 207 غرامات ويأتي بتصميم أنيق خاصة فيما يتعلق بمنظومة الكاميرات الخلفية داخل إطار مربع مصقول بشكل جميل، ويتوفر في ثلاثة ألوان هي الأزرق الجليدي والأسود والبني بظهر من الجلد الصناعي.

شاشة بسطوع عال

وعلى صعيد الشاشة، فهي تأتي من نوع "أموليد" منحنية الأطراف بمقاس 6.83 بوصات، ومعدل تحديث 120 هرتزا، ومعدل استجابة لمس يصل إلى 480 هرتزا، كما تدعم الشاشة تقنيات "إتش دي آر 10 بلاس" و"دولبي فيجن" لتجربة مشاهدة مميزة، مع سطوع عالٍ يبلغ أقصى 3000 شمعة يجعلها واضحة جدا حتى تحت أشعة الشمس.

ويأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابيكسل مع تثبيت بصري لتقليل الاهتزازات، وتلتقط الكاميرا صورا واضحة مفعمة بالألوان وذات جودة عالية في ظروف الإضاءة الجيدة، وتبقى الصور واضحة حتى عند التقريب لأكثر من مرة، كما تلتقط صورا واضحة بألوان ثابتة في البيئات المنخفضة الإضاءة.

كما يتميز الجهاز بكاميرا ثانية بزاوية واسعة جدا بدقة 8 ميغابيكسلات تلتقط صورا واضحة هي الأخرى، وتصور الكاميرات الخلفية فيديوهات بدقة "4 كيه" لكن بمعدل 30 إطارا فقط في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسلا ممتازة للسيلفي والبث المباشر والتصوير العام.

ويتميز الجهاز بميزة بارزة تتمثل في استطاعته إجراء مكالمات صوتية مباشرة مع أجهزة شاومي الأخرى دون إنترنت أو تغطية، وتعد هذه الخاصية عملية جدا في الأماكن المفتوحة والمناطق الضعيفة الإشارة، وتجعل من الهاتف وسيلة تواصل حقيقية عندما تغيب الشبكة.

وعلى صعيد الأداء، ينبض الجهاز بمعالج "سناب دراغون 7 إس جين 4" المصنع وفق معمارية 4 نانومترات، ويدعمه معالج "أدرينو 810" للرسوميات لتجربة ألعاب سلسة، إضافة إلى ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت رام، وسعة تخزينية تصل إلى 512 غيغابايتا من نوع "يو إف إس 2.2″، لكن الهاتف لا يدعم بطاقة "مايكرو إس دي".

أما البطارية، فتأتي ضخمة بسعة 6500 ميلي أمبير ساعة تكفي ليوم أو أكثر من الاستخدام، وتدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقوة 100 واط، مما يعني العودة إلى نسبة شحن عالية خلال دقائق قليلة فقط، كما تدعم الشحن العكسي بقوة 22 واطا ونصفا لشحن الأجهزة الصغيرة.

ويضم الهاتف ماسحا لبصمات الإصبع، كما يدعم تقنيتي "إنفرا ريد" للتحكم في الأجهزة المنزلية و"إن إف سي" للدفع الإلكتروني.