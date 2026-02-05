النساء أكثر عرضة لخسارة وظائفهن للذكاء الاصطناعي وفق الدراسات

تشير الدراسات إلى أن النساء العاملات في الوظائف الإدارية متوسطة المستوى في قطاعات التقنية والمال أكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي من أقرانهن الذكور العاملين في القطاعات ذاتها، وذلك وفق تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.

ويستند التقرير إلى دراسة أجرتها مؤسسة مدينة لندن المسؤولة عن إدارة عدد كبير من المنشآت الحيوية داخل العاصمة البريطانية.

وتتعرض النساء اللواتي يتقدمن للوظائف الإدارية في قطاعات التقنية والمال إلى التمييز ضدهن تحت مسميات التوظيف العنيف ومتطلبات الوظيفة، ولا تنظر هذه الوظائف عادة إلى الفراغات في السير الذاتية الناتجة عن الحمل وتربية الأطفال.

وتدعو المؤسسة الشركات وأصحاب الأعمال إلى التركيز على تدريب العاملات اللواتي لا يشغلن حاليا أدوارا فنية ويمكن أتمتة وظائفهن بكل سهولة مما يجعلهن عرضة للاستغناء وفق ما جاء في التقرير.

ويقدر التقرير أن 119 ألف وظيفة مكتبية تشغل غالبيتها النساء عرضة للاستبدال من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة خلال العقد المقبل.

ويعزز تقرير نشره موقع "يورو نيوز" (Euronews) الإخباري من هذه الإحصاءات، إذ يؤكد أن بين 42% و66% من الموظفين في أوروبا قلقون من استبدالهم بالذكاء الاصطناعي أو الأثر السلبي لهذه التقنية على وظائفهم.

كما يشير إلى أن 10% من إجمالي الوظائف التي تقوم بها النساء في قطاعات التقنية والمال يمكن أتمتتها بشكل مباشر والاستغناء عنهن، ولكن تنخفض هذه النسبة إلى 3.5% عندما يتعلق الأمر بالوظائف الرجالية.

وفي سياق متصل، يذكر تقرير نشره موقع "تيك ريبابليك" (TechRepublic) الأمريكي المختص بالتقنية أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل مباشر على الوظائف النسائية في الولايات المتحدة ومختلف بقاع الأرض.

ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه الوظائف عادة يمكن أتمتتها بشكل مباشر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وهو ما يعد اتساقا مباشرا مع الأثر الممتد لتطور التقنية في السنوات الماضية، وهو ما تسبب في استبدال العديد من الوظائف المكتبية لصالح برمجيات الحاسوب المختلفة.

وعلى الجانب الإيجابي، يؤكد التقرير أن 70% من الموظفين سينتقلون إلى وظائف أفضل مع تطور مهاراتهم في استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات.

وتتسق هذه التقارير مع موجات التسريح الواسعة التي شهدها قطاع التقنية في العام الماضي، إذ خسر أكثر من 55 ألف شخص وظائفهم وفق تقرير نشرته "سي إن بي سي" (CNBC).