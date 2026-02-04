من قمة الويب.. عن وكلاء الذكاء الاصطناعي ومستقبل القدرات البشرية

تقدم العديد من الشركات تقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتعد بأنهم يشكلون مستقبل التقنية والآلية التي تجعل المستخدمين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي وقدراته الواسعة بشكل أفضل وأسهل، لذلك تحاول قمة الويب في جلسة "وكلاء الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإمكانات البشرية" تبسيط مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي وتوضيح الفارق بينه وبين نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتحدث في الجلسة كل من الرئيس التنفيذي لشركة "ستابيليتي إيه آي" (Stability AI) بريم أكاراجو، والشريك المؤسس لشركة "غين سبارك إيه آي" (Genspark.ai) وين سانغ، والشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية الدولية لشركة "سكويرل إيه آي" (Squirrel Ai Learning) جولين ليانغ.

وبدأت الجلسة بسؤال موحد للضيوف الثلاثة حول آلية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في كل قطاع من القطاعات التي يمثلونها وكيف اختلفت التقنية من وجهة نظرهم عن الذكاء الاصطناعي المعتاد.

واستهل سانغ حديثه حول شركة "غين سبارك" وما تقوم به في قطاع الذكاء الاصطناعي ووكلائه، وقال إن: "النماذج اللغوية العميقة أقرب إلى العقول الذكية للغاية، ولكن هذا لا يعني أنها تستطيع القيام بالعمل الفعلي".

وأوضح في مستهل حديثه أن النماذج اللغوية العميقة قادرة على التفكير، وبالتالي فإنها تقدم لك نتائج ومعلومات بشكل جيد ومناسب، ولكنها قد لا تستطيع القيام بالعمل نفسه بشكل مباشر، لذلك تحتاج إلى بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتصلون بهذه العقول ليقوموا بالعمل المطلوب منهم.

وقارن بين النماذج اللغوية العميقة ومحركات السيارات، فبينما يمنح المحرك السيارة القوة اللازمة للحركة وتحريك الإطارات، فإن الإطارات هي من تقوم بنقل السيارة من مكان إلى آخر، كما أن المستخدم لا يستطيع استخدام المحرك بمفرده.

لذلك تعمل "غين سبارك إيه آي" على بناء السيارات للمحركات المتاحة من كافة الشركات بما فيها النماذج مفتوحة المصدر المتاحة بشكل مجاني لجميع المستخدمين.

معلم خارق يناسب كل طالب

بدورها، نقلت ليانغ الحديث إلى قطاع التعليم عبر ما تقدمه منصتها "سكويرل إيه آي"، وهي تجربة تعليم معززة بالذكاء الاصطناعي تسعى لزيادة كفاءة وتعزيز أداء الطلاب في المراحل المختلفة والاحتياجات التعليمية المختلفة.

وقالت ليانغ في تصريح لافت إن "القدرات البشرية غير محدودة، لكن النظام التعليمي التقليدي الموحد يقوضها".

وأوضحت أن النظام التعليمي الحالي صمم بشكل أساسي ليناسب الثورة الصناعية التي بدأت في مطلع الألفية السابقة، إذ يقدم معلما واحدا لثلاثين طالبا بمختلف الاحتياجات والمهارات، ويطلب من الجميع أن يسير على الطريق ذاته دون النظر إلى الاختلافات الفردية بين كل طالب والآخر.

وبالتالي يصف النظام العديد من الطلاب بالفشل لكونهم يتعلمون أسرع من غيرهم أو أبطأ من غيرهم، ولكن بفضل الذكاء الاصطناعي نستطيع كسر هذه القوالب والانتقال إلى نظام تعليمي ذكي يتكيف مع كل طالب بمفرده.

وتعتمد منصة "سكويرل إيه آي" على ما تطلق عليه ليانغ نماذج الذكاء الاصطناعي التكيفية، إذ يقوم النظام بتقسيم الوحدات التعليمية إلى نقاط تركيز صغيرة، ثم يمر عليها بشكل مكثف مع كل طالب، وعندما يفشل الطالب في الانتقال من نقطة إلى أخرى، يحلل النظام سبب هذا الفشل ويقدم آلية جديدة لحل المشكلة والتغلب عليها.

وتؤكد ليانغ في حديثها أن الذكاء الاصطناعي هو المعلم الجديد، ولكن المعلم البشري هو المرشد الذي يقود الطلاب والذكاء الاصطناعي على حد سواء في رحلة التعليم.

وعندما يهتم الذكاء الاصطناعي بتعليم الطلاب العلوم الأساسية، فإن المعلم البشري يتفرغ لتعليمهم آليات التفكير النقي والأخلاقيات والإبداع وغيرها من الجوانب البشرية التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي إدراكها.

إزالة العوائق الإبداعية

من ناحيته تحدث أكاراجو عن دور وكلاء الذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية، موضحا أن الانتقال إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي يشبه الانتقال من عملية إبداعية خطية تمر بالمراحل كلها بترتيب محدد إلى كائن حي قادر على القيام بالعديد من الأشياء معا.

ويشير في حديثه إلى أن جزءا كبيرا من العملية الإبداعية يعتمد على تجربة المفاهيم والأشياء المختلفة واختيار الأفضل من بينها، وهذا ما يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مثاليين لهذه المهمة، كونهم قادرين على تتبع العديد من العمليات والخطوات بشكل آلي وسريع.

وإجابة عن التساؤل حول مصدر الإلهام الذي يملكه وكلاء الذكاء الاصطناعي، أجاب أكاراجو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يتبعون الخطوات التي يتم تحديدها لهم بشكل مسبق في محاولة الوصول إلى الهدف النهائي، وهي الصورة التي يرغب العميل في تحقيقها، سواء كانت مستلهمة من مصدر فني آخر أو إبداعية بالكامل من عقل العميل.

وعن أثر الذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية، أوضح أكاراجو قائلا: "نحن نتجه نحو عالم يمتلك فيه طفل في الدوحة هاتفا ذكيا، ويتمتع بنفس أدوات الجودة البصرية التي يمتلكها مخرج في لوس أنجلوس".

هل نصنع المزيد من الوظائف أم نقضي عليها؟

ويرى المشاركون في الجلسة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخاصة بهم توفر للبشر المزيد من الوقت والحرية للانتقال إلى العمليات الإبداعية الأكثر جودة في مختلف القطاعات.

ويؤكد سانغ أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يقضون على العمل الشاق الممل، وبالتالي يخلقون اقتصادا أكثر كفاءة بناء على وصفه.

ومن جانبها، ترى ليانغ أن تعزيز عملية التعليم وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي ينتج بشرا أكثر إبداعية، وهم بدورهم سيخلقون وظائف جديدة لم نكن نتخيلها.

وأما أكاراجو، فهو يرى أن شركته تخلق اقتصادا إبداعيا جديدا غير محدود بالإمكانات المتوفرة لأي شخص، وإذا كانت تكلفة الإنتاج منخفضة ويقدر عليها الجميع، فهذا يعني أننا سنرى مستقبلا أكثر إبداعا.

وتأتي هذه الجلسة ضمن الفقرات الختامية لليوم الثالث من قمة الويب في الدوحة، وذلك بعد أكثر من 420 جلسة حوارية ومحاضرة فضلا عن وجود أكثر من 900 شريك استثماري وأكثر من 1600 شركة ناشئة من مختلف بقاع الأرض.