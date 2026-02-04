الذكاء الاصطناعي كأداة لتمكين الإبداع البشري في قمة الويب 2026

لم يعد إنتاج مقاطع الفيديو الاحترافية حكرا على شركات الإنتاج ذات الميزانية الضخمة، بل أصبح متاحا في أيدي الجميع بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق ما ذكره المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "هيغسفيلد" (Higgsfield) أليكس مشرابوف ضمن جلسته في قمة الويب 2026.

وتحت عنوان "تسريع الإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي" أوضح مشرابوف أن الذكاء الاصطناعي جعل الجميع قادرا على إنتاج مقاطع فيديو احترافية يمكن استخدامها بسهولة في الحملات الدعائية والإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكد مرارا أثناء المحاضرة أن "هيغسفيلد" تقدم مقاطع فيديو يمكن استخدامها في الحملات الدعائية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويختلف هذا الاستخدام بشكل واضح عن مقاطع الفيديو الاحترافية طويلة المدة التي تُنتج للترويج والاستخدام في السينما والترفيه بشكل عام، لذلك يرى مشرابوف أن "هيغسفيلد" لا تنافس شركات مثل "أدوبي" (Adobe).

وأضاف أن شركته لا تسعى لاستبدال عامل الإبداع البشري، بل تمكنه من الوصول إلى أدوات تساعده في تحقيق رؤيته كما يتخيلها تماما بأقل تكلفة ممكنة وأسرع نتائج، مشيرا إلى أن أثر الذكاء الاصطناعي على قطاع إنتاج الفيديو لا يقل أهمية عن أثر الحواسيب على قطاع الكتابة الإبداعية اليدوية في مطلع الألفية الجارية.

الحفاظ على الاتساق

تمتاز منصة "هيغسفيلد" بقدرتها على الحفاظ على اتساق مقطع الفيديو وجودته طوال الوقت، وهذا يعني أن المقطع الناتج عن المنصة يحافظ بشكل مستمر على شكل الشخصيات والبيئات وطرق الحديث واللغة العامة للمقطع، وفق تصريحات مشرابوف.

ويعود الفضل في هذا الأمر إلى محرك الذكاء الاصطناعي الذي طورته الشركة داخليا، وهو يجمع بين عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة لتقديم نتيجة مرضية ومتسقة مع بعضها.

ويصف مشرابوف محرك "هيغسفيلد" قائلا: "يُمكِّن هذا النموذج من فهم فيزياء المشهد، واستمرارية الشخصية، وتدفق السرد. نحن ننتقل من توليد وحدات بكسل عشوائية إلى توليد قصص متماسكة".

ويختلف هذا المحرك بشكل كبير عن أدوات توليد مقاطع الفيديو من الأوامر النصية، إذ لا تحاول هذه الأدوات الحفاظ على تدفق السرد واتساق المقطع بشكل مستمر كما أوضح مشرابوف.

كما أن المحرك الخاص بها صمم بشكل أساسي ليعمل على الهواتف المحمولة، لذلك فهو يمزج بين القوة والكفاءة في الحفاظ على جودة المقاطع الناتجة، مما يتسق مع رؤية المنصة بكونها موجهة لصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه المحاضرة على خلفية نجاح الشركة في جولة التمويل الأخيرة الخاصة بها، إذ تمكنت من جمع 80 مليون دولار في الأسابيع الماضية مما يجعل قيمتها تقفز إلى 1.3 مليار دولار، لتصبح بذلك إحدى أثمن الشركات التي ولدت من رحم كازاخستان، وفق تقرير نشرته "رويترز" (Reuters) في وقت سابق.

وتمثل المحاضرة استمرارا لفعاليات اليوم الثالث والختامي في قمة الويب 2026 بالدوحة، ويذكر أن الذكاء الاصطناعي والمنصات التي تعتمد عليه اتخذت موقعا مركزيا في القمة وفي العديد من الجلسات الحوارية التي ظهرت بها.

وتشهد القمة حضور ما يزيد عن 30 ألف مشارك مع وجود العديد من الأسماء البارزة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها عصام حجازي مؤسس ومبتكر منصة "أبسكرولد" التي تحولت إلى أحدث صيحات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.