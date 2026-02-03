قمة الويب 2026: المؤسسات هي التي تفشل وليس الذكاء الاصطناعي

تسعى شركات عديدة تسعى للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لكنها تخطئ في مساعيها، وفق ما تراه المبتكرة والمديرة التنفيذية لشركة "رايتر" (Writer)، مي حبيب، ضمن جلستها في قمة الويب 2026 التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي ليس فاشلا، بل المؤسسات هي الفاشلة".

وتؤكد حبيب أن شركات عديدة تفكر في استخدام الذكاء ضمن هيكلها الموجود بالفعل، إذ إنها تنظر إلى التقنية من منطلق الأدوار الموجودة بالفعل داخل الشركة، ولكن هذه الأدوار لا تنطبق على الذكاء الاصطناعي بفضل قدراته الواسعة.

ويعني هذا أن الذكاء الاصطناعي قادر على أداء عمل فريق كامل من مطوري الويب والمبرمجين ذوي الخبرات المختلفة، وهذا ما تفعله حبيب في شركتها بالفعل.

وذكرت واقعة حين أراد أحد عملائها إضافة ميزة للأدوات التي تقدمها الشركة، وتحدث مع أحد مسؤولي خدمة العملاء، وبدلا من انتظار التواصل مع الفريق التقني لإضافة الميزة الجديدة، جعل نموذج الذكاء الاصطناعي يطورها ثم طلب الموافقة عليها من إدارة الشركة لتصبح ميزة نهائية داخل منتجاتها.

لذلك فإن التعامل مع الذكاء الاصطناعي ومحاولة دمجه ضمن الوظائف اليومية الموجودة بالفعل يحتاج إلى مستوى من التفكير الإبداعي والبحث عن الحلول بدلا من محاولة وضع الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي داخل آليات العمل المعتادة.

وتقع هذه المهمة على عاتق الهيئات التنفيذية في مختلف الشركات، إذ يجب أن تكون إدارة الشركة مدركة لقدرات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن الاستفادة منها حتى تتمكن من تطبيقها بشكل موسع.

وتؤكد حبيب ضمن حديثها أن الإدارات العليا للشركات تعد أحد العوائق التي لاحظتها خلال محاولتها لدمج الذكاء الاصطناعي في الشركات الكبرى، إذ إن الموظفين الذين يقومون بالعمل الفعلي يمرون بمشاكل ويسعون لحلها بأي شكل ممكن.

وبينما ترى حبيب أن أرباح الشركات الكبرى قد تتأثر بسبب ظهور لاعبين جدد كثر قادرين على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، فإن هذا لا يعني أن الشركات الكبرى قد تختفي أو تتغير قريبا.

وتعمل منصة "رايتر" (Writer) كواجهة موحدة تضم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي وآليات الأتمتة وعملاء الذكاء الاصطناعي التي يمكن للشركات الاستفادة منها ودمجها في أعمالها بشكل يومي.

كما توفر لعملائها القدرة على بناء أي تطبيق أو روبوت دردشة بشكل سريع ودون الحاجة إلى خبرة برمجية سابقة، إذ توفر واجهة تعتمد مباشرة على الكتابة دون الحاجة لكتابة الأوامر الاحترافية.

وأوضحت حبيب أنك تستطيع فتح منصة "رايتر" والحديث مع الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر حتى دون كتابة أمر احترافي، وتتولى المنصة بنفسها كتابة الأمر الاحترافي الذي يضمن لك النتيجة النهائية التي ترغب بها.

وتدعم المنصة الاتصال مع العديد من الخدمات والشركات الأخرى عبر الواجهات البرمجية، وذلك حتى تمكن الذكاء الاصطناعي الخاص بها من الوصول إلى كافة المعلومات الموجودة بها.

وذكرت حبيب في حديثها أنها تعتمد على هذه الميزة ليعمل الذكاء الاصطناعي كأداة جمع معلومات ومتابعة تفاصيل المشاريع والعملاء المختلفين، مما يترك لها مساحة في الاجتماعات للحديث مع موظفيها عن استراتيجيات الشركة المستقبلية.

وتأتي جلسة حبيب ضمن فعاليات اليوم الثاني من قمة الويب 2026 في الدوحة، إذ تستمر فعالياتها لمدة 4 أيام بدأت في مطلع فبراير/شباط وتستمر حتى يوم 4 فبراير/شباط الجاري، وتشهد القمة حضور أكثر من 30 ألف مشارك و427 متحدثا فضلا عن حشد كبير من المستثمرين وممثلي الدول.