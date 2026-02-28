"ميتا" تفعل ميزة تنبيه الوالدين عند البحث عن محتوى "إيذاء النفس"

في خطوة وصفت بأنها "الأكثر جرأة" لحماية المراهقين رقميا، أعلنت شركة ميتا (Meta)، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، عن إطلاق ميزة أمان استباقية جديدة تقوم بإرسال تنبيهات فورية إلى أولياء الأمور إذا قام أبناؤهم بالبحث المتكرر عن مصطلحات مرتبطة بـ"إيذاء النفس" أو "الانتحار".

صافرة إنذار رقمية

ووفقا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس نقلا عن بيان رسمي للشركة، فإن الميزة الجديدة تعمل ضمن أدوات "الرقابة الأبوية" المتوفرة على إنستغرام. وبمجرد رصد النظام لعمليات بحث متكررة عن كلمات مفتاحية حساسة في وقت قصير، يتلقى ولي الأمر إشعارا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو واتساب، ليكون على دراية بما يمر به طفله.

تفاصيل الميزة والانتشار الجغرافي

فيما أوضح تقرير لموقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني أن الميزة لن تكتفي بالتنبيه فقط، بل ستقدم للآباء دليلا إرشاديا أعده خبراء في الصحة النفسية حول كيفية فتح حوار هادئ وداعم مع المراهق دون إشعاره بانتهاك خصوصيته.

وستبدأ الميزة في العمل الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، في ظل تأكيد ميتا أن الميزة ستصل إلى بقية دول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، تدريجيا خلال العام الجاري.

كما كشفت صحيفة "ذا غارديان" أن ميتا تعمل أيضا على تطوير نظام مماثل لمراقبة المحادثات التي يجريها المراهقون مع "أدوات الذكاء الاصطناعي" الخاصة بالشركة، لتنبيه الأهل إذا تطرق الحوار لمواضيع خطيرة.

وحسب ما يقول المراقبون فإن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط قانونية متزايدة تواجهها ميتا في محاكم كاليفورنيا ونيو مكسيكو، حيث تُتهم الشركة بالفشل في حماية القاصرين من الخوارزميات التي قد تروج لمحتوى يضر بالصحة العقلية.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ في منشور سابق بأن "هدفنا هو تمكين الوالدين من التدخل في الوقت المناسب وتقديم الدعم قبل أن تتحول محاولات البحث إلى أفعال على أرض الواقع".