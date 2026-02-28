كيف تنقل بياناتك من هاتف آيفون إلى سامسونغ دون خسارتها؟

عملت آبل وغوغل معا لتيسير انتقال المستخدمين بين النظامين بسهولة ودون خوف من خسارة أي بيانات مهما كانت، سواء كانت صورا مخزنة في التخزين السحابي أو الهواتف، أو حتى رسائل وأرقام هواتف.

وظهرت ثمار هذا التعاون في التحديثات الأخيرة التي وصلت إلى كافة أجهزة "أندرويد" و"آيفون"، إذ أصبح كل نظام يعرض خيارا يتيح لك الانتقال من نظام تشغيل إلى الآخر دون خسارة البيانات.

وتحل هذه التحديثات إحدى أكبر الأزمات التي كانت تمنع المستخدمين من الانتقال بين النظامين، إذ كان يتطلب الأمر في السابق شراء تطبيقات خارجية واستخدام طرق غير رسمية ويدوية كثيرة للانتقال بين النظامين.

وفي العادة، يخسر المستخدم بعض البيانات مثل رسائل "واتساب" أو الصور وأرقام الهواتف، ولكن هذا الأمر تغير بعد التحديثات الجديدة.

وتعمل الميزة الجديدة التي أطلقتها الشركتان بشكل جيد حسب تجربتنا في الجزيرة نت، إذ قمنا بتجربة الانتقال من هاتف آيفون إلى هاتف سامسونغ دون خسارة أي بيانات.

أكثر من طريقة للانتقال

توجد أكثر من طريقة لتفعيل خاصية الانتقال من هواتف آيفون إلى هواتف سامسونغ غالاكسي تحديدا، وذلك لأن تجربتنا تضمنت هاتف سامسونغ، ولكن كافة هواتف أندرويد التي تأتي بالتحديثات الأخيرة للنظام تدعم هذه الخاصية.

ولا يتطلب الأمر أي معدات خاصة أو تطبيقات تحتاج لتثبيتها في الهاتفين، فكل ما تحتاج إليه هو التوجه إلى هاتفك الآيفون، ثم التوجه إلى قائمة الإعدادات، وبعد ذلك اختيار إعادة ضبط المصنع ونقل الهاتف، ثم اختيار الانتقال إلى "أندرويد" ليبدأ الهاتف في تجهيز البيانات التي يمكن نقلها.

ويمكنك أيضا البدء في تجهيز هاتف سامسونغ الخاص بك لتجد رسالة في الشاشة الترحيبية تخبرك بأنك تستطيع نقل بياناتك من هواتف أندرويد الأخرى أو هاتف آبل.

وبعد ذلك يخيرك الهاتف إن كنت ترغب في تحميل بيانات الهاتف القديم من نسخ "آي كلاود" الاحتياطية أو إن كنت ترغب في توصيل الهاتف سلكيا لنقل البيانات مباشرة منه، وفي هذه الحالة يجب عليك أن تضغط على خيار الانتقال إلى "أندرويد" الموجود في هاتف "آيفون".

ولكن إن اخترت نقل البيانات باستخدام "آي كلاود"، فإن الهاتف يطلب منك إدخال بيانات حسابك في "آي كلاود"، بعد ذلك تختار نوع البيانات التي ترغب في نقلها، وتنتظر لعدة دقائق حتى يتم النقل.

ويجب أن يكون الهاتفان متصلين ببعضهما إما عبر الأسلاك أو عبر الاتصال من خلال شبكة "الواي فاي" ذاتها حتى يتم الانتقال بسلاسة.

وعند الانتهاء من نقل البيانات، تجد كافة بيانات هاتفك السابق موجودة داخل الهاتف الجديد بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى تدخل إضافي.

نقل رسائل "واتساب"

ولا يختلف الأمر كثيرا عند محاولة نقل رسائل "واتساب" بين هاتف آيفون القديم وهاتف أندرويد الجديد، إذ كل ما تحتاج لفعله هو التوجه إلى إعدادات التطبيق في هاتفك القديم، ثم اختيار البيانات والنسخ الاحتياطي، بعد ذلك اختيار نقل الرسائل إلى هاتف أندرويد.

وهنا تظهر أمامك شاشة تطلب منك فحص الكود الذي يظهر في هاتف أندرويد الجديد الخاص بك، بعد ذلك توجه إلى هاتف أندرويد الجديد وابدأ في تجهيز "واتساب" وإدخال رقم الهاتف وتأكيده، بعد ذلك يظهر لك الكود الذي يجب عليك تصويره بالهاتف القديم، وفور أن تقوم بتصوير الكود بالهاتف القديم تبدأ عملية الانتقال تلقائيا ودون أي تدخل منك.

بيانات لا يمكن نقلها

تعمل هذه الطريقة بشكل كامل مع غالبية البيانات المخزنة في هواتف آيفون، ولكن هناك بعض البيانات التي لا يمكن نقلها بشكل مباشر من آيفون إلى أندرويد بهذه الطريقة، وهي تتضمن التطبيقات وبيانات تسجيل الدخول في التطبيقات والبيانات البنكية وكلمات المرور.

وبشكل عام، لا يمكنك بهذه الطريقة نقل التطبيقات أو بيانات تسجيل الدخول، وتحتاج إلى نقلها يدويا.

ويمكن نقل كلمات المرور بكل سهولة إلى أي تطبيق آخر لإدارة كلمات المرور من خلال الهاتف مباشرة، ولكن يجب في البداية تثبيت التطبيق الجديد لإدارة كلمات المرور في الهاتف.

نقل كلمات المرور إلى "أندرويد"

هناك العديد من الخيارات لإدارة كلمات المرور في هواتف أندرويد مثل تطبيق "سامسونغ باس" الشهير أو حتى تطبيق إدارة كلمات المرور من غوغل.

ويمكنك الاستفادة من أي تطبيق من هذه التطبيقات كما ترغب، وفي حالتنا اخترنا تطبيق "بت واردن" مفتوح المصدر لإدارة كلمات المرور.

ولنقل كلمات المرور، تحتاج إلى التوجه لتطبيق "باسووردز" (passwords) الموجود في هاتفك الآيفون، ثم حدد كل كلمات المرور واضغط على النقاط الثلاث واختر نقل كلمات المرور إلى تطبيق آخر.

بعد ذلك يطلب منك تحديد كلمات المرور مجددا التي تنوي نقلها، واضغط على زر المتابعة لتظهر أمامك رسالة تخبرك بما سيحدث بعد ذلك، إذ يجب أن تختار التطبيق الذي تنوي مشاركة كلمات المرور إليه.

وتجد جميع تطبيقات إدارة كلمات المرور المتاحة في هاتفك موجودة أمامك في الخيارات، وفي حالتنا كان متاحا لنا استخدام تطبيق "بت واردن" (Bitwarden) أو تطبيق إدارة كلمات المرور المبني داخل "كروم".

اختر التطبيق الذي ترغب فيه ثم أكمل الخطوات داخل هذا التطبيق لتتمكن من نقل كافة كلمات ومفاتيح المرور.