"ثريدز" تطلق ميزة الروابط المباشرة لبدء المحادثات

أعلنت منصة "ثريدز" (Threads)، التابعة لشركة "ميتا" (Meta)، عن إطلاق ميزة تقنية جديدة تتيح للمستخدمين إدراج روابط داخل المنشورات والردود تؤدي مباشرة إلى فتح نافذة "الرسائل المباشرة"، في خطوة تهدف إلى تسهيل الانتقال من النقاش العام إلى الحوار الخاص.

ووفق ما نشره رئيس منصتي إنستغرام وثريدز آدم موسيري عبر حسابه الرسمي، فإن هذه الميزة صممت لتمكين صناع المحتوى والشركات من التواصل مع جمهورهم بشكل أسرع، إذ تسمح الروابط للمتابعين بالنقر لمرة واحدة لبدء محادثة مشفرة، دون الحاجة لمغادرة المنشور والذهاب إلى الملف الشخصي للمستخدم.

وأشارت تقارير من موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية "ميتا" لتوحيد تجربة المراسلة، حيث تعتمد "ثريدز" على البنية التحتية لرسائل إنستغرام، مما يجعل هذه الروابط تعمل بسلاسة بين التطبيقين.

فيما أوضح محللون في "سوشيال ميديا توداي" (Social Media Today) أن هذه الميزة تستهدف بشكل خاص قطاع الأعمال، إذ يمكن للمتاجر وضع رابط "راسلنا للاستفسار" مباشرة في ردودهم على العملاء، مما يرفع معدلات التحويل والتفاعل.

كما أكدت شركة "ميتا" في بيانها التقني للمطورين أن الميزة ستخضع لإعدادات الخصوصية التي يحددها المستخدم، فإذا كان حساب المستخدم يغلق استقبال الرسائل من الغرباء، فلن يتمكن الرابط من تجاوز هذه القيود.

وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن "ثريدز" تحاول من خلال هذه التحديثات سد الفجوة مع منصة "إكس" التي تمتلك نظام رسائل راسخا، وبحسب بيانات موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني الأمريكي، فإن "ميتا" تراهن على أن سهولة بدء المحادثات ستجعل "ثريدز" مكانا أكثر حيوية للنشاط التجاري والمهني وليس فقط للتدوين الشخصي.