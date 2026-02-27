أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات لحواسيب ماك بوك

يظن الكثير من المستخدمين أن حواسيب "ماك" وآبل منيعة ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، لذلك لا يهتمون بتثبيت تطبيق مكافحة الفيروسات في حواسيبهم.

ونتيجة لذلك، يتعرض هؤلاء المستخدمون لمخاطر الهجمات السيبرانية أكثر من غيرهم، ويصبحون عرضة للإصابة بالهجمات الخبيثة على غرار هجمات الفدية أو سرقة البيانات والأموال.

ويشير تقرير نشره موقع "ماك ورلد" (Macworld) إلى العديد من الهجمات السيبرانية التي استهدفت حواسيب آبل ومنتجاتها بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل تقدم برمجيات لحماية الحواسيب من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، ولكنها أضعف وأقل كفاءة من تطبيقات مكافحة الفيروسات المدفوعة والاحترافية، حسب تقرير "ماك ورلد".

كما أن برمجيات مكافحة الفيروسات التي تقدمها آبل لا تحمي الحاسوب ضد هجمات برمجيات الفدية والبرمجيات الخبيثة الأخرى، كما أنها لا توفر للمستخدم خيارات عديدة أكثر من مجرد إعادة تثبيت النظام والعودة إلى نسخة جديدة منه.

وفيما يلي مجموعة من أفضل برمجيات مكافحة الفيروسات المتاحة لحواسيب "ماك بوك" (MacBook):

"إنتيغو ماك إنترنت سيكورتي إكس 9" (Intego Mac Internet Security X9)

حاز هذا التطبيق على تفضيل موقع "ماك ورلد" بعد مجموعة من الاختبارات المكثفة التي أجريت عليه، إذ تمكن التطبيق من تجاوز كافة الاختبارات الأمنية من الموقع وعدة مختبرات أمنية حول العالم.

ويشير التقرير إلى أن هذا التطبيق لا يحتاج إلى خبرة واسعة لتشغيله والاستفادة من مزاياه المتعددة، فعملية تثبيته وتشغيله وتخصيصه سهلة للغاية.

ويمتاز التطبيق بوجود العديد من المزايا الإضافية فيه إلى جانب الحماية من الفيروسات مثل الجدار الناري للفيروسات والحماية من هجمات التصيد والرقابة الأبوية، فضلا عن أدوات لتعزيز أداء الحاسوب وتطبيق "في بي إن" (VPN) منفصل.

كما أن تكلفة شراء التطبيق ليست مرتفعة حسب التقرير، وبالتالي يظل خيارا مثاليا لمن يبحث عن تطبيق مناسب لا يتطلب الكثير من المجهود أو الخبرة.

"بت ديفندر" (Bitdefender)

وقع اختيار مجلة "بي سي ماغازين" (PC Magazine) على تطبيق "بت ديفندر" الخاص بأجهزة "ماك بوك" ليكون أفضل برمجيات مكافحة الفيروسات من وجهة نظرها.

ويشير التقرير إلى مجموعة من المزايا المتنوعة التي يوفرها التطبيق، بدءا من اجتياز التطبيق لاختبارات الأمان التي تجريها معامل مكافحة الفيروسات، فضلا عن إمكانية حماية الملفات وتأمينها ضد هجمات الفدية.

ويضم التطبيق أيضا خيار "في بي إن" ضمن الاشتراك السنوي الخاص به، إلى جانب وضع حماية تلقائي لا يتطلب الكثير من تدخل المستخدم.

كما أن الاشتراك في باقات التطبيق يتيح لك الوصول إلى كافة نسخه، سواء كانت على حواسيب ويندوز (Windows) أو هواتف أندرويد (Android) أو "آيفون" (iPhone).

واتفق موقع "زد نيت" (ZDNET) أيضا على اختيار "بت ديفندر" كأفضل برمجيات حماية الفيروسات المتاحة لحواسيب "ماك".

"مالوير بايتس" (Malwarebytes)

يضع تقرير موقع "زد نيت" تطبيق "مالوير بايتس" في المرتبة الثانية خلف "بت ديفندر" لأسباب عديدة، من بينها واجهة المستخدم السهلة والبسيطة، إلى جانب أدوات حذف البرمجيات الخبيثة بسهولة ويسر.

ويستطيع التطبيق مواجهة العديد من البرمجيات الخبيثة بمختلف أنواعها، بدءا من التروجان (Trojan) والإعلانات وبرمجيات التجسس وحتى برمجيات التعدين الخبيثة والبرمجيات غير المرغوب بها.

كما يوفر فترة تجربة مجانية تمتد إلى 14 يوما يمكنك خلالها اختيار كل ما تحتاجه ومعرفة إن كان التطبيق مناسبا لك أم لا.

"نورتون" (Norton)

يعد تطبيق "نورتون" أحد أقدم وأقوى تطبيقات مكافحة الفيروسات في مختلف أنظمة التشغيل، كما أنه يملك معملا مختصا لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة والأبحاث المتعلقة بها.

ويؤكد تقرير "بي سي ماغازين" الذي اختاره كثاني أفضل مكافح فيروسات لحواسيب "ماك" على أن التطبيق حاز على الدرجة الكاملة في اختبارات معملين منفصلين لمكافحة الفيروسات.

ويضم التطبيق مجموعة واسعة من المزايا والإضافات التي تجعله محوريا لحماية المستخدمين من الفيروسات والاستفادة منها.

بدءا من اكتشاف كافة هجمات التصيد الخبيثة وحتى الإجراءات العنيفة والشرسة للجدار الناري وحائط مكافحة الفيروسات، فضلا عن ميزة المتصفح الخاص الذي يحمي المستخدم من أدوات التتبع عبر الإنترنت.

"كلام إكس إيه في" (ClamXAV)

يمتاز هذا التطبيق بكونه مفتوح المصدر ويتيح للمستخدمين ذوي الخبرات اللازمة تعديل الكود الخاص به بشكل يتناسب مع استخدامه مهما كان.

ويمكنك تخصيص التطبيق كما ترغب واستخدام أي مكتبة لمكافحة الفيروسات معه، كما أن المشروع الخاص بالتطبيق يتكون من جزأين بشكل أساسي، الأول وهو الواجهة البرمجية والثاني وهو مكتبة مكافحة الفيروسات.

ويوفر التطبيق مستويات عدة من الحماية ضد المواقع الخبيثة والبرمجيات الخبيثة بشكل عام، كما يمتاز بسعره المنخفض كما جاء في تقرير الموقع.