أفضل أدوات تنظيم الوقت للموظفين "عن بعد" خلال ساعات الصيام
مع حلول شهر رمضان المبارك، يواجه الموظفون عن بعد تحدي الموازنة بين العبادة وساعات الصيام، والالتزامات المهنية، فلم يعد الهدف هو البقاء المهني على قيد الحياة فحسب، بل الانتقال إلى نموذج الإنتاجية الذكية التي تستثمر فترات التركيز العالي وتقلل الهدر البدني.
فيما يلي 6 تطبيقات استراتيجية تضمن سير العمل بسلاسة واحترافية:
- تطبيق نوشن.."الدماغ الرقمي" لإدارة المعرفة
يعد "نوشن" (Notion) الحل الأمثل لتقليل التشتت الناتج عن التنقل بين عشرات الملفات. ففي رمضان، حيث قد يتأثر التركيز اللحظي، يعمل" نوشن" كمرجع موحد لكل المهام والملاحظات، فيتيح لك إنشاء لوحة تحكم رمضانية تجمع مهام العمل مع الأهداف الشخصية مثل ختم القرآن، وتتبع العادات، مما يقلل الجهد الذهني المبذول في التذكر.
- تطبيق "فورست".. لتعميق التركيز
تعتمد الإنتاجية في رمضان على "الكيف" لا "الكم"، وتطبيق "فورست" (Forest) يستخدم تقنية "التلعيب" (Gamification) لتحفيز الموظف على ترك الهاتف والتركيز في مهمة واحدة.
ويكون ذلك من خلال زراعة شجرة افتراضية تنمو طالما أنك تعمل وتذبل إذا غادرت التطبيق، كما ويساعدك "فورست" على إنجاز المهام الصعبة في الساعات التي تلي السحور حيث يكون الدماغ في أوج نشاطه.
- تطبيق "لوم".. لتقليل عبء الاجتماعات
قد تكون الاجتماعات المرئية الطويلة مرهقة للموظف الصائم، ولذلك يتيح "لوم" (Loom) لك تسجيل فيديوهات قصيرة لشاشة حاسوبك مع شرح صوتي ومشاركتها مع الفريق.
فبدلا من اجتماع لمدة 30 دقيقة، يمكنك إرسال فيديو مدته 3 دقائق يشرح التحديثات، مما يوفر طاقة الموظفين ويسمح لهم بمشاهدة المحتوى في الوقت الذي يناسب مستويات طاقتهم.
- تطبيقا "مسلم برو" و"ماي وقت" لإعادة جدولة العمل حول الصلاة
العمل الناجح في رمضان هو الذي يدور حول الصلاة لا العكس، وتطبيقات مثل "مسلم برو" (Muslim Pro) أو "ماي وقت" (MyWaqt) توفر مواقيت دقيقة وتنبيهات تساعد الموظف على بناء جدول زمني مخصص يعتمد على الفترات بين الصلوات، الأمر الذي يساعد في تنظيم المهام الكبرى بين الفجر والظهر، والمهام الروتينية قبل الإفطار مباشرة.
- تطبيق "سليب سايكل".. لإدارة دورات النوم المضطربة
تغير ساعات النوم في رمضان هو المسبب الأول للإرهاق، حيث يقوم "سليب سايكل" (Sleep Cycle) بتحليل أنماط نومك وإيقاظك في أخف مراحل النوم لضمان استيقاظك بدون خمول النوم.
وهذا الأمر يساعدك على الاستفادة القصوى من ساعات النوم القليلة بين التراويح والسحور، أو قيلولة الظهيرة، لتبقى منتبها خلال ساعات الدوام.