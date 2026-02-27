أفضل أدوات تنظيم الوقت للموظفين "عن بعد" خلال ساعات الصيام

العمل الناجح في رمضان هو الذي يدور حول الصلاة لا العكس، وتطبيقات مثل "مسلم برو" (Muslim Pro) أو "ماي وقت" (MyWaqt) توفر مواقيت دقيقة وتنبيهات تساعد الموظف على بناء جدول زمني مخصص يعتمد على الفترات بين الصلوات، الأمر الذي يساعد في تنظيم المهام الكبرى بين الفجر والظهر، والمهام الروتينية قبل الإفطار مباشرة.

تغير ساعات النوم في رمضان هو المسبب الأول للإرهاق، حيث يقوم "سليب سايكل" (Sleep Cycle) بتحليل أنماط نومك وإيقاظك في أخف مراحل النوم لضمان استيقاظك بدون خمول النوم.

وهذا الأمر يساعدك على الاستفادة القصوى من ساعات النوم القليلة بين التراويح والسحور، أو قيلولة الظهيرة، لتبقى منتبها خلال ساعات الدوام.