ما جديد سامسونغ في "إس 26 ألترا"؟

كشفت سامسونغ عن الجيل الجديد من أجهزتها الرائدة "إس 26 ألترا" في حفل مذاع عبر قنواتها الرسمية، مع مجموعة من المزايا والمواصفات الجديدة التي تغير تجربة استخدام الهاتف.

وبينما ضم الحدث الكشف عن مجموعة أخرى من الأجهزة إلى جانب "إس 26 ألترا" بما فيها الهواتف الاقتصادية مثل "إس 26″ و"إس 26 بلس" مع السماعات اللاسلكية الجديدة، إلا أن نجم الحفل الأول كان طراز ألترا.

وجرت العادة أن يكون طراز "ألترا" الأكثر مبيعا من هواتف سامسونغ وعائلة "إس" بأكملها، إذ يختاره المستخدمون أولا بأول بدلا من التوجه إلى بقية الهواتف التي تعلن معه رغم تشابه مواصفاتها.

وقدمت سامسونغ في الهاتف مجموعة جديدة من المزايا التي لم تكن موجودة في الأجيال السابقة، وهذه هي أبرز المزايا الجديدة:

شاشة الخصوصية الجديدة

يشير تقرير موقع "سي نت" (CNET) التقني إلى شاشة الخصوصية الجديدة التي قدمتها سامسونغ في "إس 26 ألترا" بكونها تسبق كافة الشركات الأخرى فيما يعد الظهور الأول لهذه التقنية في الهواتف المحمولة.

ويؤكد التقرير أن التقنية الجديدة تعمل بشكل جيد وكفاءة، إذ تمنع الشخص الجالس إلى جوارك من مشاهدة محتويات الشاشة.

كما تستطيع التحكم فيما يتم إخفاؤه داخل الشاشة، سواء كانت الشاشة بأكملها أو الأجزاء التي تضم معلومات حساسة أو حتى التنبيهات فقط.

وتتيح الميزة الجديدة مستوى مرتفع من التخصيص، إذ تستطيع اختيار التطبيق الذي ترغب في تفعيلها معه أو تفعيلها بشكل عام أو عندما تقوم بإدخال كلمات المرور فقط.

ولا تقتصر مزايا الشاشة الجديدة على شاشة الخصوصية فقط، بل تمتد إلى مزايا رفع جودة الصور وجعلها أكثر وضوحا.

وتعد هذه الميزة حصرية لأجهزة سامسونغ الجديدة لاعتمادها بشكل مباشر على مواصفات بعينها في شاشة الجهاز الجديدة.

ميزة مسح الأصوات داخل التطبيقات

أضافت سامسونغ ميزة جديدة في نظام التشغيل تدعى "ماسح الأصوات"، وتعمل هذه الميزة بشكل مباشر لإزالة الأصوات المزعجة والأصوات في خلفية التسجيلات ومقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها وتخزينها في هاتفك أو الموجودة في التطبيقات الخارجية مثل "يوتيوب" (YouTube) أو "نيتفلكس" (Netflix).

ويؤكد تقرير موقع "بي جي آر" (BGR) أن هذه الميزة تعمل بكفاءة في إزالة أصوات الضوضاء والضجة الموجودة في التطبيقات الخارجية مثل تطبيقات مشاهدة مباريات الكرة، إذ يمكنك إزالة أصوات الجمهور والمؤثرات الصوتية والتركيز على صوت المعلق فقط.

ولا يوجد تأكيد إن كانت هذه الميزة حصرية لأجهزة "إس 26 ألترا" أم قد تصل بقية الأجهزة لاعتمادها على أكواد برمجية بدلا من عتاد بعينه.

تصوير فيديو أكثر ثباتا

تمكنت سامسونغ من تحديث ميزة التصوير الثابت الموجودة في كافة هواتفها مع "إس 26 ألترا"، وأصبحت الآن تعتمد على تثبيت برمجي يستغل البيانات الواردة إليه من خلال مستشعرات الهاتف المختلفة.

ويعني هذا أن تطبيق الكاميرا يستغل كافة مستشعرات الهاتف لمعرفة اتجاه الصورة واتجاه الحركة ثم تثبيتها لتظل ثابتة قدر الإمكان أثناء تسجيل المقطع.

وبينما قد تختلف جودة المقاطع الملتقطة من خلال هذه الميزة مع المقاطع الملتقطة باستخدام مثبتات الصورة الاحترافية الفيزيائية، إلا أنها بكل تأكيد تقدم تجربة مختلفة عن التقاط الفيديو بالشكل المعتاد دون أي معدات.

تحسينات في الكاميرا

يشير تقرير موقع "آندرويد آثورتي" (Android Authority) التقني الأمريكي إلى أن سامسونغ حافظت على مواصفات الكاميرا بشكل ثابت تقريبا في الجيل الجديد من الهاتف، ولكنها عمدت إلى زيادة فتحة العدسة في الكاميرا.

وتتيح زيادة فتحة العدسة التقاط صور أكثر وضوحا وجودة في الأجواء الليلية، فضلا عن جودة أعلى في التقاط مقاطع الفيديو وتسجيلها ومشاركتها عبر الهاتف.

كما قامت الشركة بإضافة العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى تطبيق الكاميرا مباشرة، وذلك حتى تتمكن من تعديل الصور بشكل مباشر داخل التطبيق دون الحاجة للانتقال إلى تطبيق منفصل.

وزن أخف

اتبعت سامسونغ نهج آبل (Apple) ذاته، وانتقلت في الهاتف الجديد إلى إطار من الألمونيوم بدلا من التيتانيوم، وهذا يمنح الهاتف وزنا أخف بشكل ملحوظ رغم الحفاظ على حجم البطارية وحجم الشاشة كما هو.

وبفضل معدل التبريد الجيد للألمنيوم مقارنة مع التيتانيوم، استطاعت سامسونغ الوصول إلى سرعات شحن أعلى كثيرا من الأجيال السابقة، إذ وصلت الآن سرعة الشحن السلكي إلى 60 واط تقريبا مقارنة مع 45 واط في الأجيال السابقة.