ببطارية تدوم يومين.. هاتف "أوبو رينو 15 إف 5 جي" يغيّر قواعد الفئة المتوسطة

يكشف هاتف "أوبو رينو 15 إف 5 جي" عن فلسفة مختلفة تماما في التعامل مع الفئة المتوسطة، لا يسعى إلى التفوق في كل معيار تقني، بل يركز على توازن ذكي بين العناصر الأكثر استخداما يوميا.

ويستعرض برنامج "حياة ذكية" هاتفا يشدّك من اللحظة الأولى بتصميم أنيق وإطار نحيف وخامات راقية تعكس لمسة الفخامة المعتادة من سلسلة "رينو"، ويبلغ وزنه مستوى مدروسا يجعله مريحا في الاستخدام لساعات طويلة، وهي لمسة لا يتوقعها المرء في هذا النطاق السعري.

وتتميز الشاشة بلوحة "أموليد" بمقاس 6.57 بوصة تقدّم تجربة بصرية غنية بالألوان العميقة والتباين العالي، ويضيف معدل التحديث 120 هيرتز سلاسة ملموسة في التنقل بين التطبيقات وتصفح المحتوى، في حين يضمن السطوع الذي يبلغ أقصاه 1400 شمعة رؤية واضحة تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعتمد الهاتف تحت الغطاء على معالج "سنابدراغون 6 الجيل الأول" بتقنية 4 نانومتر، وهو خيار عملي يوازن بين الكفاءة واستهلاك الطاقة.

ويقدّم الجهاز في الاستخدام اليومي من تصفح ومشاهدة وتعدد مهام تجربة سلسة ومستقرة دون أي بطء مزعج، ويأتي بخياري ذاكرة عشوائية 8 أو 12 غيغابايت، وتخزين داخلي يصل إلى 512 غيغابايت مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية.

بطارية مدهشة

وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابكسل قادرة على التقاط تفاصيل دقيقة وألوان طبيعية مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، لتكون الأداة المثالية لصناع المحتوى ومحبي الصور الشخصية.

وتقدّم الكاميرا الخلفية الرئيسية الدقة ذاتها 50 ميغابكسل أداء جيدا في الإضاءة الجيدة بفضل التثبيت البصري الذي يقلل الاهتزاز أثناء التصوير، يرافقها كاميرا واسعة الزاوية بـ8 ميغابكسل وأخرى للتصوير القريب بـ2 ميغابكسل.

وتكمن المفاجأة الحقيقية في بطارية "سيليكون كاربون" بسعة 7000 مللي أمبير ساعة، التي تكفي نظريا ليومين كاملين من الاستخدام العادي، وتحرر المستخدم من هاجس البحث عن شاحن، كما يمكن إعادة الشحن السريع بقوة 80 واط وملء البطارية في وقت قصير نسبيا عند الحاجة.

إعلان

وتدير واجهة "كولور أو إس 14" المبنية على "أندرويد 14" هذه الموارد بمزايا ذكية متعددة، تحسّن إدارة الطاقة وتعدد المهام والخصوصية.

وتكتمل الحزمة بدعم شبكات الجيل الخامس لضمان المستقبلية، والدفع الإلكتروني غير التلامسي الذي يغني عن المحفظة، ومقاومة الماء والغبار وفق معياري "آي بي 68″ و"آي بي 69" لحماية شاملة في مختلف البيئات، إلى جانب صوت ستيريو لتجربة وسائط متعددة غامرة.

وبسعر يتراوح بين 410 دولارات و520 دولارا، يقدّم "أوبو رينو 15 إف 5 جي" إجابة عملية وأنيقة على سؤال التوازن الأبدي بين الأداء والسعر.