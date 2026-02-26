الشرطة تعتقل شخصا من منزله بسبب خطأ في برمجيات التعرف على الوجه

ألقت السلطات البريطانية القبض على شخص من منزله بسبب خطأ في برمجيات التعرف على الوجه التي وضعته في موقع جريمة سرقة بمدينة لم يزرها مسبقا، حسب تقرير نشرته صحيفة غارديان (The Guardian).

واحتجزت الشرطة ألفي شودري (26 عاما) لمدة جاوزت عشر ساعات تقريبا قبل اكتشاف الخطأ وإطلاق سراحه، وهو ما دفعه للمطالبة بالتعويضات اللازمة.

واعتمدت الشرطة على منظومة التعرف على الوجه التي طورتها شركة كوجنيتك (Cognitec) الألمانية للتعرف على المشتبه به في جريمة سرقة حدثت على بعد أكثر من 160 كيلومترا من محل إقامة شودري، فضلا عن اختلاف شكل وهيئة المشتبه به الظاهر في مقاطع الفيديو.

ويؤكد تقرير غارديان أن الشرطة البريطانية تعتمد بشكل كبير على برمجيات التعرف على الوجه للبحث عن المشتبه فيهم، إذ تجري البرمجية أكثر من 25 ألف عملية بحث شهريا داخل مكتبة صور المشتبه بهم والتي تصل إلى 19 مليون صورة.

وتواجه برمجيات التعرف على الوجه صعوبة في اكتشاف الملامح الوجهية وتسجيلها عند الأقليات المختلفة، إذ تصل نسبة الخطأ إلى 5% مقارنة بنحو 0.04% لدى أصحاب البشرة البيضاء حسب التقرير.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها برمجيات كوجنيتك في اعتقال شخص بالخطأ، إذ قامت شرطة مدينة نيو ساوث ويلز بإيقاف عمل البرمجية بشكل كامل في إبريل/نيسان 2025 حسب تقرير نشره موقع إنفورميشن إيج (Information Age) البريطاني.

ويعزو التقرير إغلاق البرمجية إلى خوارزميتها العتيقة المستخدمة فيها، إذ لم يتم تحديثها لمدة جاوزت 11 عاما مما يجعل نتائجها غير معتمدة أو موثوق بها بشكل دائم.

وتسببت التقنية في ذلك الوقت في اعتقال طفل يبلغ من العمر 14 عاما بالخطأ لأنها تعرفت عليه ووضعته في مسرح الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي لشركة "كوجنتك" يؤكد أنها حدثت برمجيات التعرف على الوجه والخوارزميات الخاصة بها في فبراير/شباط الجاري.