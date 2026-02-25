هيغسيث يهدد بالاستيلاء على "آنثروبيك" لاستخدام ذكائها الاصطناعي

هدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بوضع شركة "آنثروبيك" على القائمة الحكومية السوداء إذا رفضت إزالة القيود التي وضعتها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المقدمة للبنتاغون، وفق تقرير وكالة "سي إن إن".

ويأتي هذا التهديد عقب تصاعد الأزمة بين شركة الذكاء الاصطناعي والبنتاغون، إذ أوضحت الشركة في وقت سابق أنها ترفض استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل وتقنيات المراقبة الشاملة.

ومنح هيغسيث آنثروبيك مهلة حتى يوم الجمعة المقبل للاستجابة لطلبات البنتاغون بإزالة هذه القيود ومنحهم وصولا غير مشروط إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وإذا رفضت الشركة، فإن البنتاغون سيستخدم قانون الإنتاج الدفاعي الأمريكي، وهو يمنح الرئيس الأمريكي السلطة الكاملة للتحكم في الشركة لصالح الدفاع الوطني، تبحسب ما ذكر تقرير لموقع "فايننشال تايمز" الإخباري.

كما دعا البنتاغون شركة آنثروبيك ممثلة في رئيسها التنفيذي داريو أمودي لاجتماع طارئ مع هيغسيث لمناقشة هذا الأمر وتداعياته على الشركة.

وبينما أثنى هيغسيث على التقنيات التي طورتها آنثروبيك ومكانتها في قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه استمر في تهديداته مشيرا إلى إنهاء عقود الشركة مع البنتاغون، حسب تقرير صحيفة "واشنطن بوست".

وأشار تقرير إلى أن آنثروبيك حصلت سابقا على عقود تبلغ قيمتها 200 مليون دولارِ من البنتاغون، وذلك لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مع أنظمة وزارة الدفاع الأمريكية واستخدامها في الملفات السرية وذات الطبيعة الحساسة.

ومن جانبه، أوضح أمودي في اجتماعه مع البنتاغون أن القيود التي وضعتها الشركة لن تعيق عمل الوزارة، وهي مجرد قيود أمنية عامة موضوعة على التقنية.

ويشير التقرير إلى أن عددا من شركات الذكاء الاصطناعي وافقت بالفعل على شروط البنتاغون ومنحته وصولا كاملا إلى تقنياتها، ومن بينها شركة "إكس إيه آي" ومديرها التنفيذي إيلون ماسك.

ووفقا لذلك تمت الموافقة على استخدام "غروك" الذي تطوره الشركة مع الملفات السرية والمستندات العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، مع توقعات بأن تتم الموافقة على بقية الشركات خلال الأيام المقبلة.