تطبيق جديد لاكتشاف مرتدي النظارات الذكية بالقرب منك

استطاع المطور المستقل إيف جانرينو تطوير تطبيق قادر على اكتشاف النظارات الذكية من أمثال "ميتا راي بان" ونظارات "سناب شات" دون الحاجة للاتصال مع النظارة، وذلك وفق تقرير موقع "404 ميديا" (404 Media) التقني الأمريكي.

ويأتي هذا التطبيق ردا على الاستخدامات السيئة التي انتشرت للنظارات الذكية في مراقبة المستخدمين وتصويرهم دون إذنهم، معتبر أن تطبيقه "جزء صغير من المقاومة ضد تكنولوجيا المراقبة"، وفق تصريحه لموقع "404 ميديا".

ويشير تقرير منفصل من موقع "لايف هاكر" (Lifehacker) التقني الأمريكي إلى أن التطبيق يعتمد بشكل مباشر على اكتشاف إشارات البلوتوث منخفضة التردد الصادرة من النظارات الذكية، وعند اكتشاف النظارة الذكية يقوم بإرسال تنبيه للمستخدم.

ولكن ما زال التطبيق يواجه بعض العقبات والتحديات التقنية، إذ لا يمكنه التفرقة بين النظارات الذكية ونظارات الواقع المعزز، كما أنه لا يتعرف على النظارات الذكية من المصنعين المجهولين أو النظارات الذكية التي تملأ المتاجر الصينية كما جاء في التقرير.

كما أن التطبيق متوفر بشكل حصري على متجر "أندرويد" فقط، إذ ما زال المطور يعمل لتجهيز نسخة منه مخصصة لأجهزة "آيفون".

مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية

وتزايدت في الآونة الأخيرة المخاوف من النظارات الذكية واختراقها لخصوصية المارة وكل من يحيط بمستخدمها، إذ لا يمكن التفرقة بينها وبين النظارات التقليدية التي يمكن ارتداؤها في الأماكن الخاصة، وفق تقرير موقع "إنغادغيت" (Engadget) التقني الأمريكي.

ويشير تقرير منفصل من موقع "بي سي ماغازين" (PC Magazine) التقني الأمريكي إلى أن نظارات "ميتا راي بان" استخدمت سابقا لتسجيل سيدة دون علمها.

كما تقوم مجموعة من المستخدمين بتعديل النظارات حتى يختفي الضوء الذي يكشف عن تسجيل الصور أو مقاطع الفيديو، حسب التقرير.

ويذكر أن "ميتا" تعمل حاليا على دمج تقنيات التعرف على الأوجه مباشرة مع الأجيال المقبلة من النظارات الذكية، فضلا عن توصيلها بنماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة، وهو ما يزيد من أزمة الخصوصية المتعلقة بهذه النظارات وإمكانية استخدامها بشكل غير قانوني يخترق الخصوصية، حسب تقرير "لايف هاكر".