تحسينات حصرية في كاميرا "آيفون 18 برو" الأمامية

تسعى شركة آبل الأمريكية إلى تحسين الكاميرا الأمامية في "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" بشكل يجعلها تختلف عن الطرز القياسية للهاتف والكاميرا الأمامية الخاصة بها، وذلك حسب تقرير موقع "ديجيتال تريندز" (Digital Trends) التقني الأمريكي.

ويصف التقرير الكاميرا الأمامية الجديدة بكونها توازي الكاميرات الاحترافية ذات المستشعرات المتغيرة في الجودة، وذلك دون توضيح آلية تغير المستشعر وكيف يمكن أن يؤثر في الجودة النهائية للصورة.

كما استطاعت آبل إضافة جزء من مستشعرات بصمة الوجه "فيس آي دي" (FaceID) تحت الشاشة، مما خفض حجم الجزيرة الديناميكية التي تضم الآن مستشعر الكاميرا الأمامية مع مستشعر العمق "ترو ديبث" (TruDepth).

وستأتي الكاميرا الأمامية الجديدة بمستشعر 24 ميغابكسل مقارنة مع 18 ميغابكسل في الأجيال الحالية من "آيفون" وهي الكاميرا التي يرجح استخدامها أيضا في "آيفون 18" القياسي الذي سيطرح العام المقبل.

وفي سياق متصل، كشف تقرير موقع "غيزتشاينا" (Gizchina) التقني الصيني أن المستشعر الجديد يجعل الصور الليلية أفضل كثيرا من الأجيال السابقة مع التركيز على وضوح الصور ودقتها التي ستزيد.

ويذكر أن آبل حدثت الكاميرا الأمامية في هواتف "آيفون 17" جميعها بشكل متساو، إذ قدمت مستشعر كاميرا جديدا مربعا بدلا من المستشعر المستطيل.

وأتاح هذا التغيير للكاميرا الأمامية القدرة على التقاط الصور في أكثر من وضع مختلف وأكثر من اتجاه دون تغيير اتجاه الهاتف الفعلي.

ويتوقع أن تطرح الشركة هذا العام أول هواتفها القابلة للطي، ولكنه سيأتي دون مستشعر الكاميرا الجديد بسبب توجه الشركة لجعل الكاميرا الأمامية الداخلية أسفل الشاشة.

ويفترض أن تعلن آبل عن هواتفها الجديدة في حدثها السنوي المعتاد في سبتمبر/أيلول، لكنها قد تعلن هذا العام عن 3 هواتف فقط وفق تقارير سابقة.