آبل تُفعِّل أنظمة التحقق من العمر استجابة للقوانين العالمية

بدأت آبل في تفعيل نظام التحقق من العمر من أجل تحميل التطبيقات عبر متجرها في عدة مناطق حول العالم، استجابة للقوانين الجديدة التي تمنع المراهقين والقصر من تحميل بعض التطبيقات، حسب تقرير موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني.

ويشير التقرير إلى أن البرازيل وأستراليا وسنغافورة وبعض الولايات الأمريكية هي أول المناطق التي يشملها التحديث الجديد، إذ أنبأت الشركة المطورين في هذه المناطق بوصول التغييرات والأدوات الجديدة إلى مناطقهم.

كما طورت الشركة أدوات خاصة تتيح للمطورين معرفة عمر المستخدم دون الوصول إلى بياناته الخاصة، مثل تاريخ ميلاده، وذلك استجابة للقيود المتزايدة على التطبيقات التي يمكن للقصر والمراهقين الوصول إليها حول العالم.

وتختلف القيود الموضوعة على متجر التطبيقات باختلاف المنطقة، إذ لا يمكن للمستخدمين في أستراليا والبرازيل وسنغافورة تحميل أي تطبيق من متجر التطبيقات مصنف على أنه للبالغين إلا بعد التحقق من عمر المستخدم من خلال طرق معقولة، وهو ما يمكن لمتجر تطبيقات آبل التحقق منه تلقائيا.

ولا يغني التحقق الذي يقوم به متجر التطبيقات عن الالتزامات المنفصلة للتحقق بشكل مستقل من قبل التطبيقات نفسها، ويمكن للمطورين الاعتماد على الأدوات التي توفرها لهم آبل للتحقق من الأعمار بشكل آمن.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للقوانين المتزايدة في مختلف المناطق حول حظر وصول الأطفال والقصر إلى منصات التواصل الاجتماعي.

إذ قامت أستراليا في وقت سابق بمنع وصول من هم أقل من 16 عاما، مع وضع قيود متزايدة على عدة أنواع من التطبيقات وجعل أقل عمر للمستخدمين 18 عاما.

وسارت عدة دول في الطريق ذاته، إذ حظرت ماليزيا الأطفال أقل من 16 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع بدء عدة دول مثل اليونان وفرنسا والدنمارك في صياغة قوانينها الخاصة لحظر وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حسب تقرير شبكة "سي إن بي سي" (CNBC).