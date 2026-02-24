ثورة آيفون المفتوح.. أوروبا تكسر أسوار آبل الرقمية

لم يعد جهاز آيفون ذلك "الحصن المغلق" الذي عرفه العالم منذ عام 2008، ففي تحول تاريخي فرضته التوازنات السياسية والقانونية في الاتحاد الأوروبي، بدأت ملامح نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS) تتغير جذريا.

هذا التغيير ليس مجرد تحديث تقني، بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين المستخدم والمطور وشركة آبل، حيث أجبر قانون الأسواق الرقمية "دي إم إيه" (DMA) آبل على السماح بوجود "متاجر تطبيقات بديلة" لأول مرة في تاريخه.

تتجلى أبعاد هذا الخبر في كسر الاحتكار التاريخي، حيث لأول مرة تعدد الخيارات ويمكن لمستخدمي آيفون في دول الاتحاد الأوروبي تحميل متاجر تطبيقات كاملة ومستقلة، مثل "ألت ستور بي إيه إل" (AltStore PAL) و"إبيك غيمز ستور" (Epic Games Store).

كما عادت -بفضل هذه المتاجر- ألعاب وتطبيقات كانت محظورة سابقا، وعلى رأسها لعبة "فورتنايت" (Fortnite)، التي عادت إلى شاشات آيفون بعد غياب دام سنوات بسبب النزاعات المالية.

كذلك لم يعد المتجر هو القناة الوحيدة، حيث بات بإمكان المطورين الكبار للمتصفحات أو تطبيقات التواصل عرض تطبيقاتهم للتحميل المباشر من مواقعهم الرسمية، تماما كما يحدث في أجهزة الحاسوب.

هذه الخطوة منحت المطورين حرية أكبر في تقديم محتوى لا يتوافق مع سياسات أبل الصارمة، مثل محاكيات الألعاب وبرمجيات النظام المتقدمة.

الاقتصاد الرقمي الجديد

من جهة أخرى سمحت هذه الخطوة بتنوع أنظمة الدفع، حيث لم تعد آبل تفرض عمولتها الشهيرة 30% على كل عملية شراء، إذ يمكن للمتاجر البديلة استخدام بوابات دفع مستقلة، مما يفتح الباب أمام أسعار اشتراكات أرخص للمستهلك النهائي.

وفي مقابل هذا الانفتاح، استحدثت آبل رسوما تبلغ 0.50 يورو (نحو 0.54 دولار) لكل عملية تثبيت سنوية، وهو ما اعتبره البعض ضريبة دفاعية للحفاظ على أرباح الشركة.

التحديات الأمنية والسيادية

من جهتها حذرت آبل باستمرار من أن فتح النظام قد يزيد من مخاطر البرمجيات الخبيثة، رغم أنها لا تزال تفرض عملية "توثيق أساسية" لضمان خلو التطبيقات الخارجية من الفيروسات.

فيما أكدت التقارير أن هذا النظام يقتصر حاليا على جغرافيا الاتحاد الأوروبي، مما خلق نسختين من آيفون في العالم، نسخة مفتوحة في أوروبا، ونسخة مغلقة في بقية دول العالم مع توسع تدريجي في مناطق مثل اليابان.

مستقبل المنظومة في 2026

لكن في ظل انصياع آبل للقانون، لا تخفي قلقها مما أصبح اليوم نموذجا تحتذي به دول أخرى على حد وصف التقارير، مما يشير إلى أن نهاية "الحديقة المغلقة" لآبل باتت قريبة على مستوى العالم.

هذا الأمر دفع المتاجر البديلة إلى البدء في تقديم ميزات تنافسية، مثل توفير نسخ أقدم من التطبيقات أو أدوات تخصيص الواجهة التي كانت مستحيلة سابقا.

ويقول المراقبون إن العالم أصبح يعيش عصر"عولمة البرمجيات" حيث لم تعد الشركات الكبرى تملك القرار الوحيد في كيفية استخدام الأشخاص لأجهزتهم الخاصة.