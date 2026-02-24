اتصالات عبر الأقمار الصناعية بالمناطق النائية قريبا في مصر.. مَن أبرز المستفيدين؟

تستعد شركة "أقمار" المصرية لتكنولوجيا الفضاء لإطلاق خدمات وحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، المصممة خصيصا لتلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم القطاعات الحيوية في المناطق البعيدة عن تغطية الشبكات التقليدية.

وقالت شركة "أقمار" في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تعتمد في مرحلتها التشغيلية الأولى على استئجار وتشغيل سعات فضائية من أقمار صناعية مملوكة لشركات دولية، بما يتيح سرعة دخول السوق وتقديم الحلول الفضائية وتقليل المخاطر الرأسمالية ومرونة في التوسع وفق نمو الطلب.

وأوضحت أنها تستهدف خلال المرحلة الأولى المناطق التي تضف فيها التغطية الأرضية أو تنعدم، خاصة المناطق الصحراوية والحدودية ومواقع المشروعات الصناعية، والبنية التحتية الممتدة لمسافات طويلة، كما تركز على خدمات إنترنت الأشياء (IoT)، التي تمكن من ربط الحساسات والمعدات في المواقع النائية بأنظمة مركزية لإدارة البيانات والتحكم، عبر إرسال واستقبال حزم بيانات صغيرة بشكل دوري.

وأشارت إلى أن أبرز الاستخدامات ستكون مراقبة خطوط أنابيب الغاز والبترول والأبراج الكهربائية، وتتبع الأصول والمعدات الثقيلة، وأنظمة القياس الذكية ومحطات قياس الطقس البعيدة، وتشغيل الصمامات ومضخات المياه عن بعد، والمشروعات الكبيرة البعيدة مثل شرق العوينات وتوشكى.

وقال أحمد نصار المدير التنفيذي للشركة، لوكالة الأنباء الألمانية إن شركات النفط والغاز تمثل أبرز المستفيدين من الخدمة الجديدة، خاصة في مراقبة وتأمين خطوط الأنابيب الممتدة في المناطق النائية، بما يقلل مخاطر التسريب أو التخريب ويسرع الاستجابة للأعطال.

وأشار إلى استفادة شركات توزيع الكهرباء التي تدير أبراج الضغط العالي، حيث تجعل حلول "أقمار" من الممكن تحديد مواقع الأعطال بدقة وإرسال الإحداثيات فورا، مما يقلل زمن الانقطاع وتكاليف التشغيل.