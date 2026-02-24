أحد مبتكري إكس بوكس: مايكروسوفت تقتل المنصة لصالح الذكاء الاصطناعي

يؤمن أحد مهندسي ومطوري منصة "إكس بوكس" الأصلية أن شركة مايكروسوفت الأمريكية حاليا تحاول إزاحة العلامة التجارية وتنحيتها جانبا لصالح تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها الشركة في العديد من خدماتها ومنتجاتها، وذلك وفق تقرير نشره موقع "في جي سي" (VGC) التقني الأمريكي.

ويؤكد سيموس بلاكلي -الذي كان ضمن الفريق الهندسي الرئيسي الذي عمل على تطوير الجيل الأول من منصة "إكس بوكس" وساهم في طرحه عام 2001- أن قدوم المديرة السابقة للذكاء الاصطناعي آشا شارمر هو أشبه برصاصة رحمة من إدارة الشركة.

ويصف شارمر بأنها "طبيبة القتل الرحيم"، وذلك لأنها لا تملك الخبرة اللازمة أو الشغف المتعلق بالألعاب، إذ عملت في شركات عدة للذكاء الاصطناعي وساهمت في تطوير منتجات ذكاء اصطناعي عدة داخل مايكروسوفت.

وأثنى بلاكلي على مدير قطاع "إكس بوكس" السابق فيل سبنسر، مضيفا أنه شخص يحب الألعاب وكان يحاول فعل الشيء الصحيح للاعبين ومطوري الألعاب على حد سواء.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تغيير كبير في إدارة قطاع "إكس بوكس"، إذ رحل سبنسر بشكل مفاجئ عن منصبه مديرا تنفيذيا لهذا القطاع وجاءت شارمر لتخلفه.

وأوضحت شارمر في أولى تصريحاتها بعد توليها المنصب الجديد أن مايكروسوفت و"إكس بوكس" تنويان التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديمها بشكل مكثف داخل الألعاب، ولكن بشكل مقبول يعجب اللاعبين.

ويشير تقرير منفصل من موقع "ويندوز سنترال" (Windows Central) التقني الأمريكي إلى أن مايكروسوفت تنوي إزاحة أي قطاع لا يمكن دمج الذكاء الاصطناعي فيه بشكل مباشر.

وهذا ما ترك الموظفين الحاليين داخل "إكس بوكس" قلقين من قدوم شارمر لإدارة القطاع، خاصة مع خلفيتها الواسعة في إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي مثل "غيت هاب" (GitHub) التابع للشركة أيضا.