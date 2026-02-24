آنثروبيك تتهم شركات صينية باستغلال "كلود" في تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي

اتهمت شركة الذكاء الاصطناعي "آنثروبيك" أمس الاثنين عدة شركات صينية من بينها "ديب سيك" باستخدام طرق غير مشروعة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مستغلة أداة "كلود" التي تقوم آنثروبيك بتطويرها، وفق تقرير "نيويورك تايمز" (New York Times).

وجاء الاتهام في تدوينة نشرتها الشركة عبر موقعها الرسمي، وأوضحت فيها أن شركات "ديب سيك" و"مون شوت" و"ميني ماكس" اعتمدت على آلية التقطير الشهيرة للاستفادة من القدرات الفريدة التي توفرها أداة "كلود" حسب ما جاء في التقرير.

وأوضح التقرير أن الشركات استخدمت أكثر من 24 ألف حساب وهمي لتوليد أكثر من 16 مليون محادثة مع "كلود" ضمن عملية التقطير التي كانت تقوم بها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط استخدام "آنثروبيك".

ودعت الشركة الحكومة الأمريكية وشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الأخرى للتضافر معا وابتكار طرق جديدة تمنع الشركات الصينية من استخدام آليات التقطير واستغلال نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وقالت إن وصول الشركات الصينية للنماذج الخاصة بها يعد خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

ويؤكد تقرير منفصل نشرته "فايننشال تايمز" (Financial Times) اتهام "أوبن إيه آي" المماثل لشركة "ديب سيك" باستخدام آليات التقطير ذاتها لتدريب نماذجها عبر "شات جي بي تي"، مشيرا إلى أن "أوبن إيه آي" وجهت مذكرة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويذكر أن نموذج "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي تحديدا أحدث ضجة كبيرة للغاية فور طرحه في العام الماضي، وذلك لأن الشركة الصينية قالت آنذاك إن تكلفة تدريب نموذجها كانت أقل بكثير من النماذج الأمريكية، وهو ما تسبب في انخفاض كبير في أسهم كافة الشركات التقنية الأمريكية حسب ما جاء في التقرير.

إعلان

ومن جانبه، أوضح المؤسس المشارك لشركة "كراود سترايك" الأمنية ديمتري ألبيروفيتش أنه ليس متفاجئا من هذه "الهجمات"، حسب ما جاء في تقرير موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني الأمريكي.

وأضاف: "لقد بات واضحا منذ فترة أن جزءا من سبب التقدم السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية يعود إلى سرقة نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة باستخدام التقطير".

ويرى أن هذا الأمر بمفرده كافٍ لإيقاف بيع الشرائح الأمريكية إلى الشركات الصينية، وذلك حتى لا تزداد كفاءتهم التقنية وقدراتهم على سرقة النماذج الرائدة".