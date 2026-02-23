بعد نجاح آيفون 17 البرتقالي.. آبل تدرس طرح الجيل الجديد باللون الأحمر

تدرس آبل طرح الجيل الجديد من هواتفها "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" في تركيبة ألوان فريدة وصارخة مثلما حدث مع الجيل الماضي "آيفون 17 برو ماكس"، ووقع اختيارها هذه المرة على اللون الأحمر الداكن، حسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

ويؤكد التقرير أن قرار الشركة نابع من النجاح الذي حققته هواتف "آيفون 17 برو ماكس" باللون البرتقالي في الأسواق المختلفة عالميا وتحديدا الأسواق الصينية لدرجة تشبيهه بدرجة اللون البرتقالي الشهيرة بدار "هيرميس" للأزياء.

ولا توجد تفاصيل إن كانت آبل تنوي إبقاء اللون البرتقالي وتقديم اللون الأحمر الداكن كلون إضافي ليأتي الهاتف الجديد بأربعة ألوان بدلا من ثلاثة، أو إن كان الأحمر الداكن يستبدل اللون البرتقالي بالكامل.

ويشير التقرير إلى أن الشركة كانت تفكر في طرح الهاتف بلون بني أو بنفسجي، ولكنها قد تكون مجرد درجات اختبارية من اللون الأحمر، بناء على تقرير "بلومبرغ".

وفي سياق متصل، يشير تقرير نشره موقع "آبل إنسايدر" (Apple Insider) التقني إلى أن الشركة تنوي طرح هاتفها القابل للطي في ألوان أكثر هدوءا وأقرب إلى الألوان الكلاسيكية من الأجيال السابقة، مما يعني طرحه في اللون الرمادي أو الأسود أو الفضي، لهذا قد يأتي في لونين فقط.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تطرح آبل فيها لونا أحمر من هواتفها، ولكن اللون الأحمر السابق كان ضمن تعاونها مع الهلال الأحمر وتحت شعار "برودكت ريد" (Product Red) وكان باللون الأحمر الفاقع، حسب تقرير مستقل من موقع "9 تو 5 ماك" (9to5Mac) التقني الأمريكي.

ويؤكد تقرير "آبل إنسايدر" أن الجيل الجديد من هواتف آبل لن يختلف إلا في اللون الجديد، إذ لن تكون هناك اختلافات واضحة في التصميم بينها وبين الجيل السابق بسبب النجاح الكبير الذي حققه "آيفون 17 برو ماكس".