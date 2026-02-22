مايكروسوفت تعد بحلول تخزين تدوم عشرة آلاف سنة.. ما القصة؟

تعد مايكروسوفت بأن تقدم حلول تخزين مستقبلية قادرة على الاحتفاظ بالبيانات لمدة تتجاوز عشرة آلاف أعوام بالاعتماد على المواد الزجاجية المماثلة لتلك المستخدمة في أواني بايركس الزجاجية المقاومة للحرارة، وفق تقرير نشره موقع "تيك رادار" (TechRadar) التقني الأمريكي.

ويشير التقرير إلى أن الشركة تمكنت من تخزين مساحة 2.02 تيرابايت في لوح زجاجي بسمك 2 مليمتر، ورغم أن هذا يعد انخفاضا في مساحة التخزين عن التجارب السابقة ضمن مشروع "سيليكا" (Silica)، إلا أن الشركة نجحت في استبدال المواد المستخدمة في التجربة إلى بديل أقل ثمنا من السيليكا باهظة الثمن.

كما تمكنت الشركة من تحقيق سرعات نقل وصلت إلى 65.9 ميغابت في الثانية الواحدة بالاعتماد على عدد من إشعاعات الليزر المتوازية، وهو ما يتفوق على السرعة القصوى السابقة التي حققها المشروع والتي جاوزت 25 ميغابايت في الثانية بقليل.

وأكد تقرير مجلة "نيتشر" (Nature) الذي ساهمت مايكروسوفت فيه أن عملية القراءة والكتابة للأقراص الزجاجية أصعب وأعقد كثيرا من الأقراص التقليدية، وتتطلب معدات خاصة في الوقت الحالي.

ولكن يرى الباحث بيتر كازانسكي في مجال الإلكترونيات الضوئية بجامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، والمتعاون سابق في المشروع أن مجرد النجاح في تنفيذ المشروع يفتح أبوابا واسعة أمام الاستخدامات المستقبلية، وفق حديثه مع مجلة "نيتشر".

آفاق جديدة لحفظ البيانات البشرية

ويشير تقرير نشره موقع "آرس تكنكيا" (Ars Technica) التقني إلى أن توجه مايكروسوفت للكتابة على الزجاج يأتي بعد سنوات من البحث عن حلول عملية وملائمة لتخزين أرشيف المعلومات البشرية، لدرجة أن الشركة فكرت في استخدام الحمض النووي.

وتوازي كمية المعلومات التي يمكن تخزينها في قطعة لا يزيد عرضها عن 12 سنتيمترا وسمكها عن 2 مليمتر المعلومات المخزنة في مليوني كتاب مطبوع وفق حسابات مجلة "نيتشر"، وهو ما يفتح مجالات عديدة أمام مستقبل تخزين البيانات.

وتستطيع قطع الزجاج هذه مقاومة درجات الحرارة المرتفعة للغاية والتي تصل إلى 290 درجة مئوية مع مقاومة العوامل الكيميائية وعوامل التعرية لمدة تصل إلى 10 آلاف سنة، طالما حافظت القطعة على سلامتها الفيزيائية.

ويؤكد تقرير "آرس تكنكيا" أن المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة القطع الزجاجية المستخدمة في تخزين البيانات أكثر صلابة من الزجاج التقليدي، مما يجعلها غير معرضة للكسر بسهولة.

ورغم أن التقنية مازالت غير جاهزة للاستخدام التجاري الواسع، إلا أنها تفتح الأبواب أمام مستقبل جديد في عالم تخزين البيانات وحفظ الأرشيف البشري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع بدأ منذ أكثر من 5 أعوام تقريبا، جربت فيها مايكروسوفت العديد من الحلول للكتابة على الزجاج واستخدمت مواد مختلفة لصناعة الألواح الزجاجية.