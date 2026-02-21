ثورة موسيقية عربية.. ليريا 3 يمنح جيميناي القدرة على التلحين والغناء

في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها في سوق الإبداع الرقمي، أعلنت غوغل رسميا عن إتاحة نموذجها الموسيقي الأكثر تطورا، "ليريا 3" (Lyria 3)، لجمهور المستخدمين عبر منصة الذكاء الاصطناعي "جيميناي".

ويتميز هذا التحديث بشكل استثنائي بالدعم الكامل والعميق للغة العربية بلهجاتها المختلفة، مما يفتح آفاقا جديدة للمبدعين العرب في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج الفني والتسويق الرقمي.

ما هو نموذج "ليريا 3″؟

يعد "ليريا 3" الجيل الثالث من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للموسيقى التي طورتها مختبرات "غوغل ديب مايند" (Google DeepMind).

ويتميز هذا النموذج بقدرة فائقة على فهم السياقات الثقافية والآلات الموسيقية الشرقية، مثل العود والقانون والناي، ودمجها مع أنماط موسيقية عالمية لإنتاج مقاطع فريدة لا تشبه أي شيء موجود مسبقا.

ويتميز النموذج بقدرته على

التأليف الصوتي المتكامل: لم يعد الأمر مقتصرا على الألحان، فالمستخدم يستطيع كتابة كلمات أغنية باللغة العربية الفصحى أو العامية، وسيقوم النموذج بتلحينها وغنائها بصوت بشري يتمتع بالعاطفة والتقلبات الصوتية الطبيعية.

الجودة الفائقة (Studio Quality): ينتج النموذج مقاطع بصيغة عالية الجودة، مما يجعلها صالحة للاستخدام المباشر في الإعلانات وتترات البرامج وخلفيات البودكاست.

وهناك 3 طرق للتعامل مع النموذج وفق ما يقترحه:

تعليمات بسيطة: ابدأ بشيء أساسي. اطلب أغنية رومانسية مثلا بموضوع غنائي وأسلوب غنائي من اختيارك. سيقوم برنامج ليريا 3 بإنشاء مقطوعة موسيقية تتضمن آلات موسيقية وغناء.

أوامر تحويل الصورة إلى موسيقى: في هذه الطريقة تقوم بتحميل صورة لتوليد موسيقى متناسقة معها، فجرّب مثلا تحميل صور من عطلتك، أو صور لقطتك، أو أضف بُعدا موسيقيا إلى فنك البصري، وسيقوم "ليريا 3" بإنتاج موسيقى تعبر عن روح الصورة، محولا الألوان والظلال إلى نوتات موسيقية.

أوامر تفصيلية ومنظمة: فكّر في الإيقاع، والديناميكيات، والآلات الموسيقية التي تريدها في مقطوعتك. كلما أضفت المزيد من التفاصيل، زادت سيطرتك على الموسيقى.

الحماية وحقوق الملكية.. تقنية "سينث آي دي"

أحد أكبر التحديات في الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي هو "حقوق الملكية"، ولذلك عالجت غوغل هذا الأمر عبر دمج تقنية "سينث آي دي" (SynthID)، وهي علامة مائية رقمية مخفية في الموجات الصوتية نفسها، لا تؤثر على جودة السماع ولكن يمكن اكتشافها عبر برمجيات خاصة للتفريق بين الإبداع البشري والمحتوى المولد آليا، مما يضمن بيئة آمنة ومنظمة.

ويقول الخبراد، إن وصول "ليريا 3" باللغة العربية يمثل تمكينا كبيرا لصناع المحتوى الصغار الذين لا يملكون ميزانيات ضخمة لاستئجار استوديوهات تسجيل، فالآن، ببضع كلمات وصفية مكتوبة بالعربية، يمكن أن تولد هوية صوتية كاملة لعلامة تجارية أو مشروع شخصي في ثوانٍ معدودة.