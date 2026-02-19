كيف تجعل هاتفك مملا لاستعادة السيطرة على حياتك؟

تتسابق الشركات لتقديم المزايا والإمكانات في الهواتف الذكية لربط المستخدمين بها أكثر وحتى تحافظ على اهتمامهم لأطول فترة ممكنة، وبينما يستفيد المستخدم النهائي من هذا السباق التقني، إلا أن له عيبا رئيسيا.

إذ سرقت الهواتف الذكية انتباه المستخدمين من كل ما يحيط بهم، فأصبحت البوابة الوحيدة لهم على العالم سواء كان هذا عالم العمل والترفيه أو التواصل أو المعرفة والمعلومات العامة.

ولم يقتصر الأمر على سرقة الانتباه فقط، بل دفع المستخدمون ثمنا خفيا تمثل في العزلة والتشتت الدائم حتى وصل الأمر ببعض المستخدمين للانفصال الدائم عن الحياة الواقعية.

ولكن، كيف يمكن إعادة ضبط هذه العلاقة لتصبح هواتفنا أقل إثارة ثم تعود لتصبح أداة لا محور للحياة؟

استخدام الشاشة بالأبيض والأسود

كشف تقرير نشرته مجلة "هيلث لاين" (Healthline) الصحية الأمريكية أن استخدام الهاتف في وضع الأبيض والأسود "غراي سكيل" (Grayscale) يقلل جاذبية الهاتف بشكل كبير، وهو ما يؤثر على خفض زمن استخدام الهاتف.

وأشار التقرير إلى أن متوسط استخدام الشاشة أسبوعيا لدى المستخدمين الذين قاموا بتفعيل هذا الخيار انخفض إلى أقل من 3 ساعات، وذلك لأن التصفح العشوائي أصبح أقل متعة.

كما أن استخدام الهاتف بشكل عام أثناء تفعيل وضع "غراي سكيل" يصبح أصعب، إذ تعتمد أنظمة الهواتف بشكل كبير على الألوان المختلفة لنقل معلومات مختلفة للمستخدمين، سواء كانت عن المزايا المفعلة أو المعطلة أو حتى التنبيهات.

وعندما تصبح جميع هذه الألوان درجات من اللون الرمادي، يصبح من الصعب معرفة حالتها الحقيقية والحاجة إلى التأكد يدويا بشكل مباشر.

تعطيل مزايا الانتباه

تملك جميع الهواتف حاليا مزايا تساعدك على اكتشاف المعلومات الموجودة في الهاتف ومتابعتها بشكل سريع، وهي جميعا مزايا مصممة لتجبرك على الإمساك بالهاتف واستخدامه، لذلك فإن تعطيلها يساهم في خفض معدل استخدام الهاتف.

وتعد ميزة "الرفع للاستيقاظ" إحدى أبرز هذه المزايا وأشهرها، إذ يعمل الهاتف ويفتح القفل بشكل مباشر فور أن تقوم بإمساكه.

وترسل هذه الميزة رسائل خفية إلى اللاوعي الخاص بك تجبرك على التفاعل مع الهاتف واستخدامه حتى وإن لم تكن تنوي ذلك.

وينطبق الأمر ذاته على ميزة الشاشة النشطة دائما، وهي شاشة سوداء تعرض لك تفاصيل وتنبيهات ومعلومات بشكل مستمر من الهاتف.

وهي تتيح لك متابعة التنبيهات والملاحظات التي تصلك في الهاتف بشكل مباشر، وتدعوك أيضا لاستخدام الهاتف والوصول إليه.

استخدام صفحة رئيسية فارغة

تشير دراسة نشرتها المجلة الدولية للصحة النفسية والإدمان (International Journal of Mental Health and Addiction) إلى أن ترك الشاشة الرئيسية للهاتف دون تطبيقات أو أدوات تشتيت مثل الأدوات المصغرة يجعل استخدام الهاتف أكثر صعوبة ولا يشجع المستخدم.

كما تضمنت الدراسة مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى التي تساهم في خفض الإدمان الرقمي والتخلص منه، مثل تعطيل التنبيهات غير الهامة وإيقاف البصمة الحيوية للهاتف سواء كانت بصمة وجه أو بصمة إصبع فضلا عن إخفاء الهاتف وتركه في مكان بعيد لا يمكن الوصول إليه.

تخلى عن التطبيقات لصالح متصفح الإنترنت

صممت جميع التطبيقات الموجودة في الهواتف الذكية بشكل يجعلك راغبا في البقاء داخل التطبيق والتصفح فيه بشكل لا نهائي، وذلك لأن تصفحها واستخدامها سهل للغاية.

وبالتالي فإن الانتقال إلى واجهة أصعب في الاستخدام مثل متصفح الويب المثبت داخل الهاتف يجعلك لا ترغب في استخدامه ويجعله مملا بشكل كبير، وذلك وفق تقرير نشره موقع "وايرد" (Wired) التقني الأمريكي.

اجعل الهاتف بطيئا

اعتاد المستخدمون على استخدام الهواتف الذكية السريعة للغاية بفضل التقنيات الحديثة لمعدل تحديث الشاشة والمعالجات الرائدة.

وبالتالي عند جعل تجربة استخدام الهاتف أبطأ وأقل سلاسة، ستجد نفسك لا ترغب في استخدامه لفترات طويلة دون وعي منك، ويمكنك القيام بذلك عبر خفض معدل تحديث الشاشة أو تفعيل وضع توفير الطاقة بشكل دائم.

استخدام الهاتف لوقت محدد

توجد العديد من الطرق التي تجعلك تفرض على نفسك وقتا محددا لاستخدام الهاتف أو فرض قيود على استخدام بعض التطبيقات.

كما توجد بعض التطبيقات والأنظمة التي تجعلك تفقد الوصول إلى التطبيقات خلال أوقات بعينها في اليوم، لذلك يمكنك الاستفادة من هذه التقنيات بشكل مباشر وسريع للحد من استخدامك للهاتف.