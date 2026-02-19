غوغل تكشف عن "بيكسل 10 إيه" الاقتصادي.. إليك مواصفاته

كشفت غوغل اليوم عن أحدث هواتفها الاقتصادية تحت اسم "بيكسل 10 إيه" (Pixel 10a) وهو النسخة المخففة من هواتف "بيكسل 10" التي طرحتها الشركة سابقا في العام الماضي، وهو يأتي بسعر 499 دولارا وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ".

ويؤكد التقرير أن شحنات "بيكسل 10 إيه" تبدأ في 5 مارس/آذار المقبل على أن يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان الجديدة بما فيها الأخضر الفاتح والأسود والأحمر والخزامى.

وإلى جانب الهاتف الجديد، كشفت الشركة عن نسخة محسنة من سماعات "بيكسل بودز 2 إيه" في لون أحمر ولون أخضر يتماشيان مع ألوان الهاتف الجديد.

ويتزامن الإعلان عن الهاتف الجديد وطرحه مع استعدادات آبل لإقامة مؤتمر مفاجئ في 4 مارس/آذار المقبل، ويتوقع أن تطرح الشركة هاتفها الاقتصادي الجديد "آيفون 17 إي" في المؤتمر المفاجئ.

ولكن ماذا قدمت غوغل في هاتفها الجديد، وهل يختلف كثيرا عن العام الماضي؟

مواصفات متقاربة

يشير تقرير موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأمريكي إلى أن مواصفات هاتف "غوغل بيكسل 10 إيه" تحاكي مواصفات الجيل السابق من الهاتف بشكل كبير، إذ إن الاختلافات بينهما تكاد تكون غير ملحوظة.

إذ استخدمت غوغل المعالج ذاته من العام الماضي وهو معالج "تينسور جي 4" مع الهاتف الجديد، فضلا عن الإبقاء على مساحة الذاكرة العشوائية ذاتها، وهو ما يجعله غير قادر على الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي كافة التي تميز هواتف "بيكسل" بشكل عام.

ولا يعني هذا أن الهاتف يأتي بدون أي مزايا للذكاء الاصطناعي، إذ توجد مجموعة من المزايا الجديدة المخصصة للذكاء الاصطناعي في الهاتف ومن بينها التقاط مجموعة من الصور واختيار الصورة الأفضل بينها تلقائيا.

ومن جانبها، أوضحت غوغل أن "بيكسل 10 إيه" هو أكثر هواتفها متانة حتى اليوم، إذ اعتمدت على طبقة حماية جديدة وقدمت شاشة أعلى سطوعا من الجيل الماضي مع حواف أصغر حول الشاشة.

وآثرت الشركة الاحتفاظ بتركيبة الكاميرا الموجودة في الجيل الماضي من الهاتف، أي أنها تأتي بمستشعر مزدوج وهو بقوة 13 ميغابكسل و48 ميغابكسل مع تصميم كاميرا يختلف عن الموجود في هواتف "بيكسل 10" المعتادة.

ولم تنتقل ميزة "بيكسل سناب" التي تعادل مزايا "ماغ سيف" في هواتف "آيفون" إلى الهاتف الاقتصادي، ولكنها قدمت شحنا سلكيا أسرع وشحنا لاسلكيا سريعا أيضا.

هل تستحق الترقية إلى "بيكسل 10 إيه"؟

ترى غوغل أن الهاتف الجديد يقدم قيمة ملائمة مقابل السعر وفق تقرير موقع "آرس تكنيكا" (Ars Technica) التقني الأمريكي، إذ إنه يقدم تجربة فريدة للكاميرا المميزة مع سلاسة في استخدام النظام.

ولكن يشير التقرير إلى أن الشركة تعمدت خفض التحسينات في "بيكسل 10 إيه" حتى تحافظ على مكانة "بيكسل 10" كهاتف رائد ذو مواصفات تستحق الترقية، فضلا عن وجود أزمة الذواكر العشوائية التي تجعل من الصعب إضافة المزيد من الذواكر في الهاتف.

ويشير تقرير "بلومبيرغ" إلى أن اختيار غوغل هذا التسعير وتوقيت الطرح يهدف لوضع الهاتف بشكل مباشر في منافسة مع "آيفون 17 إي" الذي يتوقع صدوره بسعر 600 دولار تقريبا مع مواصفات مقاربة للغاية.