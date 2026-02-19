عن ماذا تكشف آبل في مؤتمرها المقبل؟

أعلنت آبل في الأيام الماضية عن إقامة حدث صحفي للإعلان عن منتجات جديدة في الرابع مارس/آذار المقبل، لتكمل بهذا الشركة عادتها الجديدة في طرح منتجات بموسم الربيع بدلا من الخريف.

ويشير تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأمريكي إلى أن الدعوة التي أرسلتها الشركة لحضور الحدث الجديد تحمل إشارات عن المنتجات التي تطرحها الشركة، إذ جاء شعار آبل بالألوان الأصفر والأخضر والأزرق، وهي الألوان التي تصدر بها حواسيب "ماك بوك" المقبلة.

وبينما تحاول آبل الحفاظ على سرية المنتجات التي تطرحها في كل حدث، فإن التقارير تشير إلى وجود عدة منتجات جديدة تطرح في هذا المؤتمر من بينها هاتف "آيفون" اقتصادي جديد وحاسوب "ماك بوك" من الفئة المنخفضة وبألوان مختلفة عن الحواسيب التقليدية فضلا عن طراز جديد من "آيباد".

وهذه هي أبرز التوقعات لما تنوي آبل الكشف عنه ضمن المؤتمر القادم:

"آيفون 17 إي"

تخلت آبل منذ سنوات عن طرح أجهزة "آيفون إس إي" (iPhone SE) التي كانت تأتي اقتصادية وبتصميمات ومواصفات الأجيال السابقة، واستبدلتها بدءا من الجيل الماضي بهاتف "آيفون 16 إي"، وهو يقارب في مواصفاته النسخة القياسية من "آيفون" لكل عام.

ويؤكد تقرير موقع "سي نت" (CNET) التقني الأمريكي أن الشركة تنوي طرح الجيل الجديد من هذه الهواتف الاقتصادية خلال الحدث المقبل تحت اسم "آيفون 17 إي" مع تصميم يحاكي أجهزة "آيفون 17" القياسية.

ويأتي الهاتف مع معالج "إيه 19" (A19)، وهو المعالج ذاته الذي استخدمته الشركة في أجهزة "آيفون 17" المعتادة، فضلا عن استخدامه لتقنية الشحن المغناطيسي "ماغ سيف" (MagSafe) وتصميم الجزيرة النشطة بالطبع.

ويتوقع أن تظل مواصفات الهاتف الفعلية مطابقة لما جاء في "آيفون 16 إي" من ناحية حجم الشاشة والبطارية والذاكرة والألوان وغيرها.

"آيباد" اقتصادي مزود بالذكاء الاصطناعي

ركزت الشركة في السنوات الماضية على طرح مزايا الذكاء الاصطناعي وإضافتها إلى كافة منتجاتها حتى وإن لم ترتق هذه المزايا إلى المستوى المأمول منها، ولكن حسب تقرير مجلة "بي سي ماغازين" (PC Magazine) التقنية الأمريكية، فإن آبل تنوي طرح آيباد اقتصادي جديد مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الأجهزة الجديدة مزودة بمعالجات "إيه 18" (A18) التي تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي مباشرة من داخل الجهاز، فضلا عن زيادة معدل الأداء في الحاسوب.

ويشير تقرير "سي نت" إلى أن آبل قد تطرح أيضا جيلا جديدا من أجهزة "آيباد إير" (iPad Air) مزود بمعالج جديد، وهذه المرة لن يأتي الجهاز بمعالج "إم 3" ولكن سينتقل مباشرة إلى معالج "إم 4" الموجود بالفعل في حواسيب "آيباد برو" اللوحية.

أجهزة "ماك بوك" جديدة

يؤكد تقرير موقع "سي نت" أن آبل تنوي هذا العام طرح مجموعة متنوعة من الحواسيب المحمولة من فئات "ماك بوك" المختلفة، فضلا عن تقديم فئة اقتصادية جديدة تماما.

وتضم هذه الحواسيب الجيل الجديد من حواسيب "ماك بوك برو" (MacBook Pro) التي تأتي مع معالج "إم 5 برو" و"إم 5 ماكس" الرائدين، فضلا عن احتمالية تقديم حاسوب "ماك بوك إير" مع معالج "إم 5" أيضا.

كما أن الشركة تنوي طرح حاسوب "ماك بوك برو" مع شاشة لمس بتقنية "أوليد" (OLED) والنسخة الاقتصادية من حواسيب "ماك بوك" التي تعتمد على معالجات الهواتف المحمولة.

ولكن لا يتوقع تقرير "سي نت" أن نرى هذه الابتكارات الجديدة في الحدث المقبل، كونها ابتكارات جديدة وتطرح للمرة الأولى، لذلك قد يكون لها حدث منفصل لاحقا.