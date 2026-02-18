5 استخدامات مختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي "نوتبوك إل إم" في رمضان

أحدث تطبيق "نوتبوك إل إم" الذي طرحته غوغل منذ فترة ضجة كبيرة عالميا بسبب قدراته الواسعة واستخداماته المتنوعة، وذلك لأنه أكثر من مجرد روبوت دردشة فورية مثل "شات جي بي تي" أو "جيميناي".

ويمكنك الاعتماد على "نوتبوك إل إم" بشكل موسع في شهر رمضان المبارك بفضل قدراته الواسعة واستخداماته المتنوعة، إذ إن استخداماته تتخطى مجرد الدراسة أو الأبحاث العلمية.

وتستطيع توليد العروض التقديمية مباشرة من خلال "نوتبوك إل إم" بمختلف استخداماتها، فضلا عن إمكانية توليد الخرائط الذهنية والجداول والرسوم البيانية أيضا.

وفيما يلي مجموعة من أبرز الاستخدامات المختلفة لتطبيق "نوتبوك إل إم" في شهر رمضان المبارك:

بناء كتاب وصفات لأيام رمضان المختلفة

يمكنك استغلال قدرات "نوتبوك إل إم" المجانية على البحث في المصادر المتنوعة عبر الإنترنت من أجل بناء كتاب وصفات كعرض تقديمي جاهز يمكنك الوصول إليه مباشرة والاستفادة منه في وجبات رمضان المختلفة سواء كانت في السحور أو الإفطار أو حتى التحلية.

كما تستطيع تخصيص كتاب الوصفات هذا كما ترغب، كأن تطلب منه توليد وصفات بناء على تراث معين أو وصفات مناسبة لمنطقة بعينها.

فضلا عن إمكانية تخصيص الوصفات لتناسب ذوقا معينا في الأكل مثل تجنب البهارات الزائدة وغيرها، أو اختيار وصفات سهلة التحضير أو وصفات مناسبة للعزائم في رمضان.

ويعد تفرد وتميز "نوتبوك إل إم" في أنه يستطيع توليد هذه الوصفات بناء على الخيارات الصحية لك، سواء كنت ترغب في وجبات ذات دهون مرتفعة أو وجبات مناسبة لمرضى حساسية بعينها أو وجبات صحية لا تؤذي الحمية الغذائية.

وتعد خطوات الاستفادة من هذه الميزة سهلة للغاية، إذ كل ما تحتاج إليه هو تجهيز مصادر الوصفات إن كنت ترغب في ذلك وتزويد التطبيق بها، أو أن تطلب منه مباشرة البحث عن الوصفات في المواقع المختلفة عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو.

ثم اختيار توليد الوصفات كعرض تقديمي مصغر باللغة العربية أو الإنجليزية، وفي النهاية تجد الوصفات أمامك يسهل الوصول إليها في تصميم أنيق وجميل للغاية.

خريطة ذهنية للفوز بالشهر الكريم

وبفضل قدرة النموذج على البحث المكثف في المصادر المتنوعة عبر الإنترنت أو الكتب والنصوص الدينية، فيمكنك جعل "نوتبوك إل إم" يولد خريطة ذهنية مبسطة تساعدك على الفوز بأكبر ثواب ممكن في الشهر الكريم.

وذلك عبر تزويده بمجموعة من المصادر الدينية التي تعتمد عليها في الأدعية والأوراد والأذكار أو طلب البحث عن المزيد من المصادر بشكل مباشر على الإنترنت على أن تكون مصادر موثوقة، وهو ما يمكنك طلبه أيضا من التطبيق.

وبعد ذلك تطلب منه تجهيز خريطة ذهنية مبسطة تقدم لك هذه الأذكار والأوراد والعبادات بشكل يمكنك تتبعه بكل سهولة في كل يوم من أيام الشهر الكريم.

ورغم تشابه النتيجة في هذا الاستخدام مع التطبيقات المختلفة للأذكار والمختصة بإدارة شهر رمضان، إلا أنها أسهل كثيرا من الحاجة لإمساك الهاتف وفتح التطبيق، وهو ما يجعل الشخص عرضة للانشغال بتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة.

إذ يمكنك طباعة هذه الخريطة الذهنية وجعلها موجودة بجوارك دوما في أي مكان والاستفادة منها مباشرة دون الحاجة لاستخدام الهاتف أو الإنترنت.

المسابقات والسهرات الرمضانية

تكثر السهرات الرمضانية والتجمعات الأسرية في الشهر الكريم، ورغم أن غالبيتها قد ينجر إلى فعاليات ترفيهية مختلفة، فإنك تستطيع الاستفادة من "نوتبوك إل إم" في جعل هذه السهرات تحمل ثوابا مضاعفا.

ويمكنك القيام بذلك عبر أن تطلب من التطبيق البحث عن الأسئلة الرمضانية والأسئلة المناسبة للفئات العمرية المختلفة سواء من التراث الإسلامي أو المحلي أو حتى المواضيع الدينية التي لا يسع المسلم جهلها.

بطاقات التذكير السريعة

بسبب وطأة الحياة السريعة، يصبح من الصعب أحيانا تذكر الأذكار والأدعية، كما أن بعض الأفراد قد لا يتذكر قراءة القرآن إلا في جلسات مخصصة لذلك، ويصبح الأمر أكثر وضوحا مع الأطفال والمراهقين.

لذلك تعد بطاقات التذكير السريعة أحد الحلول الملائمة لتجنب هذه النقطة وتذكيرهم دوما بالشهر الفضيل والدعاء والأذكار والقرآن.

ويستطيع "نوتبوك إل إم" توليد هذه البطاقات الذهنية السريعة وجعلها ملائمة للطباعة والاستخدام في أماكن مختلفة بكل سهولة.

وكل ما تحتاج لفعله هو اختيار مجموعة من المصادر التي ترغب في تجهيز البطاقات الذهنية بناء عليها، أو حتى طلب هذه المصادر من التطبيق، ولكن دوما تأكد من مراجعة المعلومات الواردة من الذكاء الاصطناعي.

ثم اطلب منه بناء 20 أو 30 بطاقة ذهنية بشكل يمكن طباعته، وانتظر لبضع دقائق حتى تصبح البطاقات جاهزة أمامك للاستخدام مباشرة والطباعة.