"ميتا" تعزز شراكتها مع "إنفيديا" عبر شراء ملايين معالجات الذكاء الاصطناعي

جددت ميتا ولاءها لشركة إنفيديا الرائدة في صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي عبر إعلانها شراء ملايين المعالجات من الشركة في السنوات المقبلة في صفقة لم يكشف عن تفاصيلها أو قيمتها الكلية، حسب ما جاء في تقرير وكالة بلومبيرغ.

ويؤكد التقرير أن ميتا بمفردها مسؤولة عن 9% من إجمالي أرباح إنفيديا في العام الماضي، إذ وصلت قيمة أرباح إنفيديا منها بمفردها إلى 19 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق التقرير.

وتتضمن الصفقة حصول ميتا على مجموعة من الشرائح الرائدة المخصصة لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل الحالي بلاك ويل (Blackwell)، فضلا عن الجيل المقبل من شرائح الشركة فيرا روبين (Vera Rubin)، إلى جانب معالجات غريس (Grace) المركزية التي تصنعها الشركة، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها ميتا إلى هذه المعالجات.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ عن سعادته بتوثيق التعاون مع إنفيديا، مضيفا: "يسرنا توسيع شراكتنا مع إنفيديا لتقديم ذكاء فائق شخصي لكل شخص في العالم".

وتعكس هذه الصفقة تركيز ميتا في الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع جهودها في هذا القطاع، ويتضمن ذلك محاولة إنتاج شرائحها الخاصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق تقارير سابقة.

وفي سياق متصل، كانت ميتا قد أعلنت مطلع هذا العام نيتها إنفاق أكثر من 136 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، متخطية بذلك إنفاق السنوات السابقة، حسب تقرير شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

ويمثل الاعتماد على شرائح المعالجة المركزية المنفصلة المفاجأة الأكبر في هذا الإعلان، إذ أن ميتا كانت تستخدم في السابق المعالجات المركزية المرفقة مع المعالجات الرسومية في وحدات الذكاء الاصطناعي، حسب التقرير.

وأوضحت إنفيديا أن هذه الصفقة تعد أول صفقة كبيرة لاستخدام معالجات غريس الجديدة بمفردها دون الاعتماد على المعالجات الرسومية.

وتستهدف ميتا بناء أكثر من 30 مركز بيانات خلال السنوات المقبلة، سيكون أغلبها في الولايات المتحدة، ومن بينها مركزاها الأكبر اللذان يتم بناؤهما حاليا وهما بروميثيوس وهايبريون.

ومن جانبه، أوضح إيان باك نائب رئيس قسم الحوسبة المعجلة في إنفيديا أن صفقة ميتا تعزز مكانة إنفيديا كشركة رائدة في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي لأنها الوحيدة القادرة على تقديم شرائح ذات قدرات فائقة، على حد تعبيره.

وأضاف واصفا معالجات غريس الجديدة: "وجدنا أن غريس هي وحدة معالجة مركزية ممتازة لمراكز البيانات، وبإمكانها في الواقع تقديم ضعف الأداء لكل واط من الأحمال".