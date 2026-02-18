سامسونغ تروج لكاميرا هاتفها الرائد المقبل بالذكاء الاصطناعي والخبراء مستاؤون

تروج شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لمنظومة الكاميرا في هاتفها الرائد المقبل "إس 26 ألترا" بكونها أقوى منظومة كاميرا صدرت في هواتف "غلاكسي" حتى اليوم مع كونها معززة بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفق تقرير موقع "9 تو 5 غوغل" (9to5Google) التقني الأمريكي.

واعتمدت الشركة على عدة مقاطع فيديو دعائية تضم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتاحة في هواتف "إس 26 ألترا"، ومن بينها إمكانية تحويل الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة في الليل إلى صور ومقاطع ملتقطة في النهار بوضوح.

وركزت الشركة بشكل كبير على تأثير منظومة الكاميرا الجديدة في الصور الليلية الملتقطة بالهاتف، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في جعل الصور ومقاطع الفيديو أكثر وضوحا.

وفي سياق متصل، يشير تقرير نشره موقع "تيك رادار" (TechRadar) التقني الأمريكي إلى أن "سامسونغ" قد تدمج جميع مزايا الذكاء الاصطناعي المختلفة والتي كانت متفرقة في جوانب عديدة من النظام معا لتصبح في واجهة واحدة يسهل الوصول إليها بسرعة.

وتضمنت هذه المزايا إمكانية تحويل الرسومات اليدوية غير الدقيقة إلى صور واضحة وبارزة بشكل مباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن إمكانية إعادة أجزاء مفقودة من الصور أو إزالة أجزاء منها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما يستطيع "غلاكسي إس 26 ألترا" دمج أكثر من صورة معا لتصبح صورة واحدة، مع إمكانية تعزيز التفاصيل الملتقطة في الصور الليلية حسب تقرير الموقع.

وعلى صعيد آخر، أثار التركيز على مزايا الذكاء الاصطناعي استياء موقع "بي جي آر" (BGR) التقني الأمريكي، الذي يرى أن "سامسونغ" ضيعت على نفسها فرصة التركيز على مزايا الكاميرا الفعلية في مطاردة مزايا الذكاء الاصطناعي.

ويتفق تقرير موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأمريكي مع وجهة النظر هذه، إذ يشير إلى أن الشركة أضافت نصا صغيرا في كافة المقاطع التي تظهر جودة وأداء الكاميرا للإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج هذا المقطع، وذلك دون توضيح حجم الاستخدام أو تأثيره على المقطع النهائي.