علي بابا تطرح كوين 3.5 بقدرات "الرؤية المستقبلة"

كشفت مجموعة "علي بابا" الصينية، اليوم الاثنين، عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي "كوين 3.5" (Qwen 3.5)، والذي صمم خصيصا لتنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، في خطوة وصفتها الشركة بأنها نقلة نوعية في كفاءة الأداء وخفض التكاليف.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة الصينية العملاقة أن التحسينات الجوهرية في النموذج الجديد تجعله يتفوق على نماذج أمريكية منافسة في عدة معايير تقنية رئيسية.

وأوضحت علي بابا أن "كوين 3.5" يتمتع بما أسمته "قدرات الرؤية المستقلة"، وهي ميزة تمنحه القدرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات ذاتية عبر تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب.

ووفقا لما أوردته "رويترز"، فإن النموذج الجديد يتميز بجدوى اقتصادية عالية، حيث أعلنت الشركة أنه أرخص بنسبة 60% في تكلفة الاستخدام مقارنة بسلفه المباشر، وأفضل بـ 8 مرات في معالجة الأحمال الكبيرة والبيانات الضخمة.

صراع الهيمنة في السوق الصينية

يأتي هذا الإطلاق في وقت تشتعل فيه المنافسة داخل الصين، إذ تسعى علي بابا لزيادة حصة تطبيق "كوين" في سوق تهيمن عليه حاليا شركة "بايت دانس" بنموذجها "دوباو"، إلى جانب الصعود القوي لشركة "ديب سيك" التي حققت نجاحا عالميا لافتا العام الماضي.

وتشير التقارير إلى أن هذا التوقيت يتزامن مع تحركات المنافسين، حيث أطلقت "بايت دانس" قبل يومين فقط تحديث "دوباو 2.0" لتطبيقها الذي يخدم قرابة 200 مليون مستخدم، مما يعكس سباقا محموما نحو ما تصفه الشركات الكبرى بـ "عصر الذكاء الاصطناعي المستقل".

وفي بيان رسمي، أكدت علي بابا أن الهدف من "كوين 3.5" هو تمكين المطورين والشركات من "التحرك بشكل أسرع وفعل المزيد باستخدام نفس القدرات الحوسبية"، مما يضع حجر الأساس لبيئة عمل تعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي لا يكتفي بالإجابة، بل ينفذ المهام.