أمريكا تنقل مفاعلا نوويا مصغرا بطائرة شحن ومغردون: بداية ثورة علمية

لإثبات أن النشر السريع للطاقة النووية للأغراض العسكرية والمدنية ممكن، نقلت وزارتا الطاقة والدفاع الأمريكيتان لأول مرة مفاعلا نوويا مصغرا على متن طائرة شحن من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية يوتا.

وقامت بنقل المفاعل طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الأمريكي من طراز "سي-17 غلوب ماستر 3" من قاعدة مارش الجوية الاحتياطية بولاية كاليفورنيا إلى قاعدة هيل الجوية بولاية يوتا، حوالي 800 كيلو متر.

وسيُنقل المفاعل لاحقا إلى مختبر سان رافائيل للطاقة في ولاية يوتا لإجراء الاختبارات والتقييمات.

والمفاعل النووي الصغير هو من طراز وارد 250 حجمه بحجم حافلة صغيرة تقريبا، وتنتجه شركة "فالار أتوميكس" ومقرها كاليفورنيا، يمكنه توليد ما يصل إلى 5 ميغاواطات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد 5 آلاف منزل بالطاقة.

وسيبدأ المفاعل العمل في يوليو/تموز المقبل بقدرة 100 كيلوواط، وستصل قدرته القصوى إلى 250 كيلوواطا هذا العام قبل أن تصل إلى طاقته الكاملة.

وعن سبب رغبة الولايات المتحدة في نقل الطاقة النووية بسرعة، يقول مايكل دافي، وهو وكيل وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) للاستحواذ والاستدامة "يتطلب تزويد الجيل القادم من الحروب بالطاقة أن نتحرك بوتيرة أسرع من خصومنا، وأن نبني نظاما لا يقتصر دوره على تجهيز مقاتلينا للقتال فحسب، بل يُمكّنهم من تحقيق النصر بسرعة فائقة".

وأضاف "يُمثل اليوم خطوة هائلة نحو بناء هذا النظام من خلال دعم القاعدة الصناعية وقدرتها على الابتكار. إننا نُسرّع من إيصال الطاقة المستدامة إلى حيث تشتد الحاجة إليها".

وبحسب وزارة الحرب الأمريكية، يُمكن لهذا المفاعل الصغير توفير أمن الطاقة في القواعد العسكرية مما يضمن عدم الاعتماد على شبكة الكهرباء المدنية. وفي العمليات العسكرية الخارجية يُتيح وجود مثل هذه المفاعلات للقوات الأمريكية العمل دون خشية من قطع العدو لإمدادات الوقود.

إعلان

وتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع نقل الولايات المتحدة للمفاعل النووي عبر تعليقات رصدت بعضها حلقة (2026/2/17) من برنامج "شبكات".

وتحدث حساب "أنكا" عن ثورة علمية، قائلا:

"ونقله (المفاعل) إلى القمر حتى يمكن استخدامه في رحلات الفضاء.. هذا ممكن يكون بداية ثورة علمية" بواسطة

وأشار أحمد في تعليقه إلى دور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقال ساخرا:

"إلى أين يا كافي الشر...هو ترمب مش ناوي يجيبها البر... لعبك الدنيا وخربط موازين الحياة بهذه الصواريخ" بواسطة

أما صهيب فعلق على صغر المفاعل، وكتب:

" يا الله كم هو صغير.. تطلب 3 طائرات عملاقة لنقله فقط.. ما هذا الصغر.. لو كان كبيرا يلزمه 20 طيارة لتنقله" بواسطة

ودعت أسمى إلى عدم التضخيم في موضوع المفاعل، قائلة:

"أي طائرة تحمل قنبلة نووية فهي أشبه بمفاعل طائر رغم أن التشبيه مضحك، لأن المفاعل به مراحل عديدة ويحتاج إلى منشأت عديدة .. فلا تنفخوا وتكبروا الأشياء لتكون فوق طاقتها" بواسطة

يذكر أن الرئيس الأمريكي أصدر في 23 مايو/أيار الماضي 4 أوامر تنفيذية "لتنشيط قاعدة الصناعية النووية"، و"إصلاح اختبار المفاعلات النووية في وزارة الطاقة"، و"إصلاح هيئة التنظيم النووي"، و"نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي".