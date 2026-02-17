أفضل أدوات توليد صور المباركة والتهاني لرمضان والعيد

لا يحتاج تصميم الصور في يومنا هذا إلى الكثير من الخبرة أو المهارة والمعدات الاحترافية، إذ يمكنك باستخدام هاتفك المحمول وبعض الأوامر النصية السريعة توليد صور احترافية جميلة تستخدم في المعايدات وغيرها.

ومع اقتراب موسم المعايدات بمناسبة عيد الفطر السعيد، يرغب البعض في إنشاء صور معايدات خاصة بهم بشكل سريع واحترافي مع إضافة بصمة شخصية للصورة لتصبح الرسالة ذات معنى أكثر من مجرد الرسائل التي تكرر وتنتقل بين مجموعات الأصدقاء ومجموعات الدردشة السريعة.

ولا تعتمد جميع الأدوات التي تتيح لك إنشاء وبناء صور المعايدات على الذكاء الاصطناعي، إذ توفر لك بعض الأدوات قوالب جاهزة يمكنك التعديل عليها بسهولة وبضغطة زر.

وتتوفر التطبيقات التي نستعرضها اليوم لجميع منصات التشغيل سواء كانت "أندرويد" أو "آيفون" أو حتى "ويندوز" وهي لا تتطلب خبرة واسعة في الاستخدام.

قوالب التهنئة من "كانفا"

تعد منصة "كانفا" (Canva) إحدى أهم وأبرز منصات تعديل الصور والكتابة عليها المتوفرة بشكل مجاني للمستخدمين حول العالم، ويمكن القول بأنها أحدثت ثورة كبيرة في عالم تعديل الصور.

وتمتاز المنصة بوجود متجر متكامل يضم بعض التصميمات المجانية المتاحة للاستخدام باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وبعضها مخصص للمعايدات والمباركات.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من الاستفادة من متجر التصميمات المعدة مسبقا والمتاحة داخل "كانفا":

بعد إنشاء الحساب، تجد أمامك الشاشة الرئيسية لتطبيق "كانفا" وبها شريط البحث الرئيسي

اكتب ما ترغب في البحث عنه داخل الشريط، وفي حالتنا يمكنك أن تكتب "رمضان".

بعد ذلك تجد التصميم أصبح متاحا أمامك ويمكنك التعديل عليه كما ترغب.

كل ما تحتاج لفعله هو الضغط على الجزء الذي ترغب في تعديله، وليكن الاسم الموجود أسفل التصميم وكتابة ما ترغب به.

كما تستطيع حفظ التصميم وتحميله في الهاتف مباشرة ثم مشاركته في جميع المنصات كصورة معتادة.

تطبيقات تصميم صور المعايدة المختصة

ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعة من التطبيقات التي تتيح لك توليد وتصميم صور المعايدات بشكل مخصص لك، وذلك عبر عدة ضغطات سريعة.

وتتيح لك هذه التطبيقات تجربة قريبة من تجربة منصة "كانفا" حيث يمكنك اختيار النص الذي ترغب في استخدامه من قائمة موجودة بشكل مسبق واختيار التصميم أيضا.

ويعد تطبيق "بطاقات العيد ورمضان – تصميم" المتاح في متجري آبل وغوغل أحد أفضل هذه التطبيقات من تجربتنا الشخصية، إذ يوفر آلية استخدام سهلة وسريعة ومجانية.

ويوفر لك التطبيق مجموعة معدة مسبقا من التهنئات والمعايدات بمختلف المناسبات، فضلا عن مجموعة من التصميمات الجاهزة، ويتيح لك أيضا التعديل عليها إن كنت ترغب في ذلك.

وخلال دقائق تحصل على تصميم تهنئة ومعايدة سريعة يمكنك الاستفادة منها بشكل مباشر عبر هذه الخطوات:

قم بتثبيت التطبيق المناسب لجوالك.

اختر بعد ذلك المناسبة التي ترغب في كتابة المعايدة لها.

ثم اختر نص المعايدة وصورة التصميم.

بعد ذلك يطلب منك اختيار التصميم النصي المميز في الصورة.

ثم يطلب منك إدخال اسمك ليتم كتابته أسفل الصورة بشكل أنيق.

في الخطوة الأخيرة، تظهر لك الصورة النهائية ويتيح لك التعديل عليها بشكل سهل أو العودة إلى إحدى الخطوات السابقة.

مكتبة التصميمات الجاهزة من "فري بيك"

صعدت في السنوات الماضية منصة "فري بيك" (Freepik) كواحدة من أهم مكتبات الصور والتصميمات المميزة والمتاحة مجانا للمستخدمين حول العالم.

ومع تزايد انتشار المنصة ووصولها إلى الأسواق العربية، أصبحت المنصة تملك مجموعة كبيرة من التصميمات الجاهزة التي يمكن التعديل عليها بضغطة زر من خلال الجوالات.

وكل ما تحتاج لفعله هو اتباع الخطوات التالية عقب تحميل النسخة المناسبة لجوالك:

قم بتسجيل الدخول في المنصة ثم البحث عن نوع التصميم الذي ترغب فيه، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية من خلال شريط البحث الرئيسي في التطبيق.

بعد ذلك تعرض لك الأداة مجموعة من التصميمات التي تتناسب مع بحثك

اختر التصميم الذي ترغب فيه، ثم قم بتحميله على هاتفك مباشرة

توفر الأداة خيار تعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي، ولكنه اختيار مدفوع يتطلب الاشتراك في باقات المنصة.

ويمكنك تحميل القالب بشكل مفتوح المصدر والتعديل عليه في تطبيقات تعديل الصور الشهيرة.

توليد التصميمات بالذكاء الاصطناعي

تطورت تقنيات تعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما فيها توليد الصور مع نصوص عربية ملائمة ومناسبة.

وكلما قمت باستخدام نسخة مدفوعة من الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكانك الاستفادة منها بشكل مباشر وتوليدها كما ترغب.

وبشكل عام، يمكن استخدام النسخة المجانية من "نانو بانانا برو" (Nano Banana Pro) المتاحة في "جيميناي" (Gemini) 3.5 برو من تطبيق الهاتف لتوليد صور المعايدات مع نصوص مناسبة باللغة العربية.

وكذلك ينطبق الأمر على "شات جي بي تي" (ChatGPT) ونسخته المدفوعة، وتوجد العديد من الأوامر التي يمكن استخدامها، ويعتمد الأمر على النتيجة النهائية التي تسعى للوصول إليها، ويمكنك التحدث مع الأداة التي تختارها لتعديل الصورة كما ترغب وتصل إلى النتيجة التي تسعى إليها.