كيف تقرأ وسائل التواصل الاجتماعي أفكارك؟

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، لم يعد السؤال هو "هل تتجسس وسائل التواصل علينا؟"، بل أصبح "إلى أي مدى تعرفنا هذه الوسائل أكثر مما نعرف أنفسنا؟". فالعالم يعيش في ظل ما يسمى "رأسمالية المراقبة"، حيث البيانات هي النفط الجديد، والخصوصية هي الثمن الذي ندفعه مقابل خدمات "مجانية" ظاهريا.

فك شفرة "التجسس" التقني.. الميكروفون أم الخوارزمية؟

الاعتقاد الشائع بأن التطبيقات تستمع لمكالماتنا عبر الميكروفون هو "نصف حقيقة". فتقنيا، أثبتت الأبحاث أن معالجة مليارات الساعات من الصوت لجميع المستخدمين تتطلب طاقة حوسبة هائلة ستؤدي إلى نفاد بطارية الهاتف فورا، لكن الحقيقة الأكثر رعبا هي أن الشركات لا تحتاج لسماعك.

حيث أن المنصات تعتمد على "الاستهداف التنبئي"، وذلك من خلال تتبع موقعك الجغرافي، وسرعة تمريرك للشاشة، والوقت الذي تقضيه في تأمل صورة معينة دون الضغط عليها، فتبني الخوارزمية "بروفايل" نفسيا وسلوكيا لك.

وإذا كنت تجلس مع صديق بحث عن "معدات تخييم"، فإن تقارب موقعكما الجغرافي يجعل الخوارزمية تفترض أنكما تحدثتما عن التخييم، فتظهر لك الإعلانات فورا، مما يعطيك انطباعا بأنها "سمعتك".

تيك توك تحت المجهر

عندما نتحدث عن التجسس، يبرز اسم "تيك توك" كحالة دراسية استثنائية، في سلسلة من التحقيقات المعمقة التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، تم الكشف عن تفاصيل تقنية تثير القلق حول أمن البيانات الوطنية والفردية.

فقد كشفت التحقيقات، بحسب بي بي سي، أن تيك توك يستخدم متصفحا مدمجا داخل التطبيق، وعند فتح رابط خارجي من خلاله، يمتلك التطبيق تقنيا القدرة على تتبع "نقرات المفاتيح"، مما يعني نظريا القدرة على رصد كل ما تكتبه، بما في ذلك كلمات المرور وبيانات البطاقات الائتمانية.

كما أظهرت التقارير أن التطبيق كان يراقب محتويات "النسخ واللصق" في هواتف المستخدمين بشكل متكرر، وهي ثغرة قد تكشف معلومات حساسة من تطبيقات أخرى.

وركزت تحقيقات بي بي سي على العلاقة بين شركة "بايت دانس" الصينية والحكومة في بكين. ورغم نفي الشركة المتكرر، فإن تقارير استقصائية أكدت وجود وصول لموظفين داخل الصين إلى بيانات مستخدمين في الغرب، وهو ما أدى لحظر التطبيق على هواتف المسؤولين الحكوميين في عدة دول.

آليات جمع البيانات.. "الروح الرقمية"

تستخدم المنصات 4 محاور لجمع بياناتك وبناء "توأمك الرقمي":

١- بكسل التتبع (Tracking Pixels): هي أكواد غير مرئية تزرعها فيسبوك وغوغل في ملايين المواقع. فعندما تتسوق في موقع لبيع الملابس، يرسل هذا الكود إشارة للمنصة لتعرف بالضبط ما الذي وضعته في سلة التسوق ولم تشتره.

٢- الارتباط الاجتماعي (Social Mapping): الخوارزمية تعرف أصدقاءك وعائلتك واهتماماتهم. فهي تتنبأ باحتياجاتك بناء على سلوك المحيطين بك.

٣- تحليل البيانات الوصفية (Metadata): حتى لو لم تنشر محتوى، فإن المنصة تعرف نوع هاتفك وقوة إشارتك ومستوى شحن البطارية وشبكة الواي فاي التي تستخدمها، وهي معلومات كافية لتحديد طبقتك الاجتماعية وموقعك بدقة.

٤- سماسرة البيانات (Data Brokers): تشتري المنصات بيانات ضخمة من جهات خارجية حول سجلاتك الطبية، مشترياتك في السوبر ماركت، وتاريخك الائتماني، لدمجها في ملفك الإعلاني.

هل الخصوصية ممكنة اليوم؟

الحقيقة المرة هي أن التنازل عن الخصوصية أصبح "عقدا اجتماعيا" غير مكتوب للمشاركة في الحياة الحديثة. ومع ذلك، فإن الوعي هو السلاح الأول، فتقنيات مثل "شفافية تتبع التطبيقات" في هواتف آيفون، واستخدام متصفحات مشفرة، تساهم في تقليل حجم البيانات المتسربة.

كما أن صراع شركات التكنولوجيا ليس من أجل التلصص على أحاديثك التافهة، بل من أجل امتلاك القدرة على توجيه قرارك القادم، سواء كان شراء قميص، أو التصويت لمرشح سياسي، أو حتى تبني فكرة معينة.

ولتستعيد جزءا من خصوصيتك، يمكنك أن تتبع هذه الخطوات:

تعطيل الوصول الدائم للموقع : اجعل التطبيقات تستخدم الموقع "عند استخدام التطبيق فقط".

: اجعل التطبيقات تستخدم الموقع "عند استخدام التطبيق فقط". مراجعة أذونات الميكروفون : لا يحتاج تطبيق "آلة حاسبة" أو "تطبيق تسوق" للوصول للميكروفون.

: لا يحتاج تطبيق "آلة حاسبة" أو "تطبيق تسوق" للوصول للميكروفون. مسح سجل التتبع: ادخل بانتظام لإعدادات حسابك على غوغل وفيسبوك وقم بمسح "النشاط خارج التطبيق".

ويقول المراقبون اليوم، إن المعركة الحقيقية ليست على "خصوصية المكالمات"، بل هي معركة على "السيادة الذهنية"، فالعالم لا يواجه مجرد تطبيقات للتواصل، بل يواجه أضخم منظومة هندسة سلوكية عرفها التاريخ، صممت بدقة لتفكيك الشفرات النفسية واستغلال نقاط الضعف البشرية.

ولم يعد "التجسس" مجرد تلصص على الأسرار، بل أصبح صناعة للتوقعات، فالشركات لا تريد معرفة ما فعلته بالأمس فحسب، بل تريد تحديد ما ستفعله غدا، وما ستشتريه، وحتى ما ستشعر به. وعندما تتنبأ الخوارزمية برغبات الفرد قبل أن يدركها هو، فإنها لا تخدمه، بل هي "تستأجر" جزءا من إرادته الحرة لصالح المعلنين.

والبيانات أصبحت هي "الظل الرقمي" الذي لا يفارق المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، وكل نقرة أو تمريرة هي بصمة يتركها المستخدم في أرشيف لا ينسى.

ويبقى السؤال الذي يعلق في ذهن كل مستخدم: هل نحن من نتحكم في هواتفنا؟، أم أننا مجرد قطع شطرنج في خوارزمية كبرى تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا؟