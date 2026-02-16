روبوت صيني يكسر حاجز السرعة العالمي ويتفوق على العدائين البشر

في إنجاز تقني يقلص الفجوة بين القدرات البشرية والآلية، أعلنت شركة "يونيتري روبوتيكس" (Unitree Robotics) الصينية عن تحطيم الروبوت البشري "بولت" إتش 1 (H1) الرقم القياسي العالمي للسرعة لفئة الروبوتات ثنائية الأرجل، حيث سجل سرعة مذهلة بلغت نحو 36 كيلومترا/ساعة، متفوقا بذلك على السرعة المتوسطة للعدائين البشر.

وأفادت التقارير الهندسية الصادرة عن الشركة أن الروبوت "بولت" يعتمد على تصميم يحاكي الهيكل العظمي والعضلي للإنسان، مدعوما بمحركات كهربائية من طراز "إم 107" (M107) ذات عزم دوران فائق، حيث أن هذه المحركات تمنح المفاصل قوة دفع هائلة تمكنه من الركض المتواصل دون فقدان التوازن، وهو التحدي الأكبر الذي واجه الروبوتات البشرية لسنوات طويلة.

توازن فائق وقدرة على المناورة

وأوضح الخبراء أن السر الحقيقي وراء هذا الرقم القياسي يكمن في خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تدير نظام التوازن الديناميكي للروبوت. فبينما يركض "بولت"، تقوم مستشعرات "ليدار" (LiDAR) وكاميرات العمق بمعالجة مئات البيانات في الثانية الواحدة، مما يسمح للروبوت بتعديل وضعية قدميه وجذعه بشكل فوري لتفادي السقوط، حتى عند الركض على أسطح غير مستوية.

كما أن "بولت" بهذه السرعة، يتجاوز سرعة ركض الإنسان العادي التي تتراوح عادة بين 16 إلى 19 كيلومترا في الساعة، ويبدأ في الاقتراب من الأرقام القياسية الرياضية، حيث تبلغ السرعة القصوى للعداء يوسين بولت نحو 44.7 كيلومترا في الساعة.

كما يضع هذا الإنجاز شركة "يونيتري" في مقدمة السباق العالمي، متفوقة على منافسين دوليين مثل "بوسطن دايناميكس" (Boston Dynamics) في معيار السرعة الخطية البحتة.

آفاق مستقبلية

ويفتح هذا التطور الباب أمام تطبيقات عملية واسعة، حيث يتوقع المحللون استخدام هذه الروبوتات السريعة في عمليات الإغاثة والإنقاذ للوصول السريع إلى الضحايا في المناطق المنكوبة، وفي الخدمات اللوجستية لتوصيل الطلبات في البيئات الحضرية المزدحمة، وكذلك في الاستخدامات الأمنية مثل القيام بدوريات مراقبة قادرة على المطاردة والتدخل السريع.

وحسب الخبراء فإن هذا الرقم القياسي الجديد يعد بمثابة إعلان رسمي عن دخول الروبوتات البشرية مرحلة "الكفاءة الحركية العالية"، مما يشير إلى مستقبل تصبح فيه الآلات أسرع وأكثر مرونة من صانعيها في تنفيذ المهام البدنية الشاقة.