رحيل هيديكي ساتو.. "الأب الروحي" لأجهزة "سيغا" ومهندس منصاتها التاريخية

غيّب الموت مهندس البرمجيات والرئيس السابق لشركة "سيغا" (Sega) اليابانية، هيديكي ساتو، عن عمر ناهز 77 عاما، تاركا خلفه إرثا تقنيا شكّل ملامح صناعة ألعاب الفيديو لعقود، وفقا لما نقله موقع "في جي سي" (VGC) الأمريكي المتخصص في ألعاب الفيديو عن الصحافة اليابانية.

ويُعد ساتو العقل المدبر خلف تطوير جميع أجهزة الألعاب المنزلية التي أنتجتها الشركة تقريبا، بدءا من حقبة الثمانينيات وحتى خروج الشركة من سوق تصنيع الأجهزة في مطلع الألفية، ومن بينها أجهزة أيقونية مثل "جينسيز" و"دريم كاست"، ويعتبر الأب الروحي لأجهزة "سيغا"، بحسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانضم ساتو إلى "سيغا" في 1971 واستمر بالعمل بها حتى أصبح مديرها التنفيذي للفترة بين 2001 و2003 حيث قاد الشركة خلال مرحلة انتقالية صعبة من مصنّع للأجهزة إلى ناشر برمجيات للطرف الثالث، قبل أن يتركها بشكل نهائي في 2008، حسب تقرير موقع "بي سي غيمر" (PC Gamer) الأمريكي المختص في الألعاب.

وأشرف ساتو على تطوير أجهزة شهيرة مثل "ساتورن" (Saturn) ودريم كاست (Dreamcast) وماستر سيستم (Master System) وإس جي-1000 (SG-1000) وميغا درايف (جينيسيز) (Mega Drive (Genesis)).

وبالإضافة للأجهزة المنزلية، كان له دور فعال في تصميم لوحة ألعاب الأركيد "سيغا سيستم 1" (Sega System 1) وحاسوب "إس سي-3000" (SC-3000).

ويشير التقرير إلى أن الأجهزة التي صممها ساتو ساهمت في كسر الاحتكار الذي فرضته "نينتندو" على قطاع الألعاب لسنوات طويلة، وهو ما مهد الطريق أمام الأجهزة الحالية من "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس" للظهور.

وبينما لم يحقق جهاز "دريم كاست" الذي كان آخر الأجهزة التي عمل ساتو على تطويرها النجاح التجاري المرجو منه، إلا أنه ينظر إليه الآن بكونه طفرة تقنية سابقة لأوانها.

وقدم "دريم كاست" العديد من المزايا التي أصبحت محورية وضرورية في منصات الألعاب اليوم، بدءا من إمكانية اللعب الجماعي وحتى استخدام بطاقات الذاكرة وشاشات العرض الثانوية، وفق تقرير الموقع.

وقد جاءت وفاة ساتو في 13 فبراير/شباط بعد أشهر قليلة من رحيل المؤسس المشارك لشركة سيغا، ديفيد روزن، في ديسمبر/كانون الأول 2025.